Bin Beş Yüz Müdahale!

Barışı ve demokratik toplumu çağırmak ne mutlu bir eylem…

Çağırmakla gelir mi?

Umarım!



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Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler, kendilerini bölmek, parçalamak, düşmanlaştırmak isteyenlere karşı yıllardır coğrafyalarına tutunuyor.



Ne güzel olurdu, adada da silahlar bırakılsa…



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Türkiye iktidarı, adı “terör” olarak ezberletilen adamla bir savaşı sonlandırmak için iş birliği yaptı.

İyi de yaptı.



Üstelik, demokrasi ve özgürlüklerin en sorunlu dönemlerinden birinde yaşandı bu tarihi adım…



Yine aynı Türkiye değil mi, ömründe bir karıncayı bile ezmemiş onca bilge, barışsever, iyi Kıbrıslıyı tam bir terörist muamelesiyle ülkesine almayan…



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“Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim” diyen Selahattin Demirtaş ne güzel anlattı:

“Çözüm basittir ama ciddidir. Ciddidir çünkü burası Orta Doğu’dur, eller hâlâ tetiktedir, hâlâ kan akmaktadır. Ciddidir çünkü ölüm ciddidir ve ölümden daha ciddi tek bir şey varsa, o da yaşamdır...”



Son 30 senede sivil, asker, köy korucusu, polis ve PKK militanı olmak üzere Türkiye’de 60 bine yakın insan öldü…

Pek çok köy ortadan kaldırıldı.

Bu sorunun hem insani bedeli büyük oldu hem de mali…



Türkiye barışı başarırsa önü açılacak.

Sadece Türkiye değil, bölgemiz de kazanacak.



Adaya baktığımızda ortak hedef aslında aynı…

Güven, istikrar ve barış içinde bir gelecek istiyoruz.

Aklın yolu bu…

Kimi güç grupları statükodan menfaat sağlasa da geleceği ancak barışla iyileştirebiliriz.



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Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır…

Kimliklere saygı önemlidir gerçekten…

Bunu en iyi bilenlerdeniz…



İşte bu noktada, geçen hafta yaşadığımız bir gelişmeye değineceğim.

Cumhurbaşkanlığı’na aday olmak için 1500 imza koşulu gündeme getirildi.



Şimdi sorarım size…

Pek çok seçim yaşadık, tarihten öğrendik; gördük, dinledik, anladık.



Hangi seçimde “Ben de aday olayım” diyen insanımız sorun yarattı?

Ya da…

Bizim seçimlere yönelik asıl sorunumuz ne oldu?

Adaylık mı, müdahale mi?



Hangisi Kıbrıslı Türklerin kendi geleceğini belirleme ve kendi yöneticilerini seçme hakkını yaraladı, çiğnedi, ezdi geçti?



Bin beş yüz imza isteyenler…

Bin beş yüz müdahaleye hiç mi ses etmeyecekler acaba?



Barışın ve demokratik toplumun yanında olalım…

Her zaman, her yerde…