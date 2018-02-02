İŞTE YENİ KABİNE

BAŞBAKAN

TUFAN ERHÜRMAN

1970’te Lefkoşa’da doğdu. 1988’de Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu yıllar arasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’de de Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. 1999 ve 2004 yıllarında TC Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyonları’nda üye olarak görev yaptı. “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle 2001 yılında hukuk doktoru oldu. 2001-2006 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006- 2008 yılları arasında YDÜ Hukuk Fakültesi’nde çalıştıktan sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi’ne döndü. 2002-2006 ve 2010-2013 arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008-2010 yılları arasında 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Müzakere Heyeti’nde görev yaptı. 2013 milletvekilliği genel seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi. 2014 yılında hukuk doçenti oldu. 2015 – 2016 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlendi. CTP 26. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığına seçildi.