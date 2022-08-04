Basın Emekçileri Sendikası’nın (Basın-Sen) basın ve ifade özgürlüğü adına düzenlediği “21’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri” Merkez Lefkoşa’da yer alan ödül töreniyle sahiplerine takdim edildi.
Ödül törenine, bazı milletvekilleri, siyasi parti, sendika temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Adalı: Kimliğimize sahip çıkmalıyız
Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı konuşmasında, ödül törenine katılan herkese teşekkür ederek, Kutlu Adalı’nın, “Ah vah seslerinin güncel olaylara faydası olmaz, ah vah çekeceğimize kimliğimize sahip çıkmalıyız” sözlerine dikkat çekti.