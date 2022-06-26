Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 21. Uluslararası Zeytin Festivali 2022 – Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 11. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kesin sonuçları belli oldu. 50 ülkeden 179 karikatürcünün 488 eser ile katıldığı, 11. Uluslararası Karikatür Yarışması’na gönderilen eserler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, Spiro Radulovic (Sırbistan), Marian Avramescu (Romanya), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Saeed Sadeghi (İran), Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye), Musa Kayra (Kıbrıs), Sevda Deniz Anıl (Türkiye), Selen Selışık (Kıbrıs), Mehmet Selçuk (Türkiye), Derman Atik (Kıbrıs) ve Hüseyin Çakmak’tan (Kıbrıs) oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri tarafından, 06 – 08 Haziran 2022 tarihleri arasında, Girne’deki Pasha Otel’de değerlendirilerek sonuçlar şu şekilde belirlendi: Büyük Ödül (Serbest Konulu Bölüm): Mete Ağaoğlu (Türkiye) 15.000 TL + Altın Zeytin Heykeli + Diploma. Serbest Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Engin Selçuk (Türkiye) 5.000 TL + Altın Zeytin Heykeli + Girne Belediye Başkanı Özel Ödülü; İkincilik Ödülü: Oktay Bingöl (Türkiye), Gümüş Zeytin Heykeli + Zeytin Mizah Şenliği Ödülü; Üçüncülük Ödülü: Mark Winter (Birleşik Krallık) Bronz Zeytin Heykeli + Ramiz Gökçe Özel Ödülü. Serbest Konulu Bölüm Özel Ödüller: İbrahim Tuncay (Türkiye), Sajad Rafeei (İran), Oleg Gutsol (Beyaz Rusya), Mümin Bayram (Türkiye), Konstantin Kazanchev (Ukrayna) Zeytin Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Gülfidan Özdilek (Türkiye) 5.000 TL + Altın Zeytin Heykeli + Girne Belediyesi Ödülü; İkincilik Ödülü: Mojmir Mihatov (Hırvatistan) Gümüş Zeytin Heykeli + Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Ödülü; Üçüncülük Ödülü: Luka Lagator (Karadağ) Bronz Zeytin Heykeli + Zeytin Festivali Ödülü (Diploma).

Zeytin Konulu Bölüm Özel Ödüller: İbrahim Tuncay (Türkiye), Ömer Çam (Türkiye), Bülent Okutan (Türkiye), Rooshan Gataullin (Tataristan), Hüseyin Tanyeri

11. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül kazanan çizerlere ödülleri, ekim ayında Zeytinlik köyünde düzenlenecek 21 Uluslararası Zeytin Festivali’nde verilecek.