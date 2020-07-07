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19. Kutlu Adalı Basın Ödülleri verildi

19. Kutlu Adalı Basın Ödülleri verildi 117

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) 19. Kutlu Adalı Basın Ödülleri, dün akşam verildi. 