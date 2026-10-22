Pis kokular…

Yerel seçimlerin geri plana itildiği gibi bir izlenim var bende. Bu izlenimim doğru mu bilmiyorum ama genel ve yerel seçimlerin bir arada yapılacak olmasının yaratacağı bir endişe de buydu aslında…

Oy kullanırken, sayım yapılırken zorluklar yaşanacağı gibi endişelerin yanına bir de bunu koymak gerekiyor.

Sandığa gidecek olanların eline kocaman bir milletvekili oy pusulası verilecek. Bir de belediye başkanlığı oy pusulası. Ardından belediye meclis üyeleri için kocaman bir oy pusulası daha… Bitmedi; Bir de muhtarlık için oy pusulası ve ardından da muhtar azalarının seçimi için ayrı bir oy pusulası…

‘Ye oğlum ye’ diye çokça kullandığımız deyimi ‘Seç oğlum seç’ diye de kullanabiliriz.

“Karma kalktı, hatalar azalır” diyebiliriz belki ama sadece genel seçimler yapılsaydı bu düşünce geçerli olabilirdi. Beş adet oy pusulasının verileceği bir seçimde hataların, geçersiz oy pusulalarının az olabileceğini düşünmek de hata olacaktır.

Neyse, başa dönersek; Yerel seçimler, genel seçimlerin gölgesinde kalıyor ne yazık ki… En azından benim gördüğüm öyle.

Oysa ki yerel seçim sonuçları günlük yaşantımıza daha çok, hatta oldukça fazla yansıyan sonuçlar olacaktır her zaman olduğu gibi… O yüzden de yerel seçimleri, belediye başkanlık ve üyelikleri özellikle milletvekili seçimlerinin gölgesinde bırakmak, önemsememek demeyim de ikinci plana itmek özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi açısından büyük bir hata olacaktır.

Neden?

Nedeni belli; CTP, elinde tuttuğu belediye başkanlıklarıyla diğer belediyeler açısından bir ‘özenti’ oluşturuyor. Çünkü CTP’nin bu belediyelerde elde ettiği başarı, diğer belediyeler için de örnek belediyeciliğin nüvelerini veriyor.

Bütçe dengeleri, verilen hizmetler, sırasında devletin, ilgili dairelerin yapması gereken işleri de CTP belediyelerinin yüklenmesi, halkla birlikte, şeffaf, paylaşımcı icraatları CTP’yi yerel seçimlerde oldukça öne çıkarırken, genel seçimler için de itici bir güç oluşturuyorlar.

İşte bu gücü iki seçimin de aynı günde yapılacak olmasından dolayı ikinci planda bırakmak, özellikle CTP için çok büyük siyasi bir hata olacaktır.

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Yukarıda yerel seçim sonuçlarının günlük yaşantımızla çok daha fazla, direkt ilgisi var demiştim ya; Biraz da yazıyı yumuşatmak için günlük yaşantımızdan biraz ‘pis kokulu’ olsa da bir örnek vermek isterim;

Köpeklerimizin ihtiyaçlarını giderecekleri yerler artık kalmadı.

Her yer beton oldu. Mahallemden örnek vereyim; Önceleri, çok değil, 3-5 sene önce köpeğimizin ihtiyaç gidereceği yine 3-5 yeri vardı. Her gün farklı bir yere götürür, köpek arkadaşlarını bulur, biraz oynar, ihtiyacını giderir ve o gideri poşetimize alır, çöpe atar, köpek de biz de rahat bir şekilde evimize dönerdik.

Şimdi sadece bir yeri kaldı. Yarın, öbür gün orası da beton olacak. Köpek şeyini yapamayacak artık.

Ha, köpek için tarlaya, bahçeye ihtiyacı olmayanlar da var tabi… Siz de tanık oluyorsunuzdur; İpinin ucundaki köpecikle ‘sınıf atladığını’ düşünen genç bir kız, köpeciğinin ihtiyacını kaldırıma yapmasına izin veriyor. “Neden kaldırıma yaptırıyorsun, alsana kakasını” dediğimde, “N’olmuş, kaldırıma yaptırıyorum işte, daha ne!” diyerek doğrusunu yapıyor zanneden insanların kültürüne! tanık oluyoruz artık.

İşte belediyeler de örnekte verdiğim kültürden! dolayı parklara bile köpek sokmuyorlar ne yazık ki…

Yerel seçimler dedim ya! Günlük hayat dedim ya!

Pis kokulu ve “nereden çıktı!” gibi bir örnek olsa da mahalli idarelerin küçük bir sorun gibi görünen köpeciklerin ihtiyaç sorunlarını giderecek programları yoksa oy vermeyeceğim! Biline.