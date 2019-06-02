Öyküler kazandı

Gelenekselleşen, bu yıl sekizincisi gerçekleşen Yenidüzen-Deniz Plaza Öykü Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

9 ila 14 yaş grubu arasındaki 8 genç yüzlerce öykü arasında dereceye girmeyi başardı.

Dört jüri üyesinin ayrı ayrı puanlar verdiği ve dört ayrı puanın toplanması sonucu 9,10,11 yaş grubunda birinciliği Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan Rebiye Bademli, ikinciliği TED’den Sarp Çolak, üçüncülüğü ise Lefke İstiklal İlkokulu’ndan Ada Kayabaşı elde etti.

Aynı yaş grubunda Girne Doğa İlkokulu’ndan Ecrin Topal da başarı ödülü aldı.

12,13,14 yaş grubunda ise birincilik ödülü ESK’dan Negar Kabiri’ye, ikincilik ödülü Levent Koleji’nden Nilay Vurana’ya, üçüncülük ödülü ise ESK’den Doğa Karaatmaca’ya verildi.

TMK’dan Berke Reis ise bu yaş grubunda başarı ödülü aldı.