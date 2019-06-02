“Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü” kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyine 18 Mayıs’ta düzenlenen yürüyüşün ardından dün de yüzlerce kişi Kıbrıs’ın güneyinde yürüdü

Kuzeyde Kuir Kıbrıs Derneği, 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin “Açık ve Onurlu” sloganıyla gerçekleştirdiği yürüyüş, güneyde, de “Cyprus Pride” tarafından “Onurla Ayakta Dur” sloganıyla gerçekleşti.

Lefkoşa Belediye parkında saat 15.00’de başlayan etkinlik kortej yürüyüşü ile devam etti. 6. kez düzenlenen etkinlikte, cinsiyet, ırk, kimlik, cinsel eğilime bakılmaksızın Kıbrıs’ta insan haklarına saygı vurgusu yapıldı.

Onur yürüyüşünee Kıbrıs’ın kuzeyinden de katılım olurken saat 17.30’da başlayan kortej yine renkli görüntülere sahne oldu.