Basın Teşvik Ödülleri verildi

Levent ÖZDAĞ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlandı.

Basın Teşvik Ödülleri’nin de verildiği resepsiyonda, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde dün akşam saat 19.30’da gerçekleşti.

Ödül gecesine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri, Kıbrıs’ın güneyinden konuklar, yabancı elçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl ki ödüller; Perihan Aziz, Mustafa Kortun, İzzet Volkan, Nezire Gürkan ve Belgin Demirel’den oluşan Ödül Jüri Komitesi tarafından toplam üç toplantıda belirlendi. Ödül alan isimlerde tüzük uyarınca, üyelik şartı da gözetildi.