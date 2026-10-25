Turizmin Bereketi Soframıza Nasıl Ulaşır?

Bir turistin Kıbrıs’ta yediği bir tabak yemek, kaç kişinin hayatına dokunabilir?

O tabaktaki sebzeyi yetiştiren çiftçinin, hellimi üreten kişinin, yemeği hazırlayan aşçının, servisi yapan gencin ve tarifini yeni kuşaklara aktaran bir büyüğümüzün hayatına… Doğru ilişkiler kurulduğunda, tek bir sofra bile geniş bir geçim zincirini destekleyebilir.

Turizmin toplumumuza katkısını değerlendirirken işte bu zincire bakmamız gerekir. Kaç turist geldiği, kaç gece konakladığı ve otellerin doluluk oranları elbette önemlidir. Ancak bunların yanında sormamız gereken bir soru daha vardır: Turizmden elde edilen gelir, Kıbrıslı halkının yaşamına nasıl yansıyor?

Yerel ürünün turizmdeki yerini güçlendirmek

Bir otelin kahvaltısında sunulan hellimin, zeytinin, ekmeğin veya macunun nereden geldiği, aynı zamanda ekonomik bir tercihtir. Yerel üreticiden yapılan her düzenli alım, üretimin devamına katkı sağlayabilir. Bunun gerçekleşmesi için üreticinin turizm işletmelerine ulaşabileceği güvenilir bir sistem kurulmalıdır.

Oteller, restoranlar, kooperatifler ve üreticiler arasında sezon öncesinden yapılacak alım planları iyi bir başlangıç olabilir. Çiftçi ne kadar ve hangi kalitede ürün talep edileceğini bilirse üretimini daha sağlıklı planlayabilir. İşletme de ürünün miktarı, teslimatı ve gıda güvenliği konusunda güvence kazanır. Zamanında ödeme ve adil fiyatlandırma, bu ilişkinin temel şartları olmalıdır.

Yerel ürün kullanımı yalnızca menüde yazan güzel bir ifade olarak kalmamalı; üreticinin gelirinde karşılığı bulunmalıdır.

Mutfağımızı yaşatan insanlara değer vermek

Molehiya, kolokas, tarhana, pilavuna, şeftali kebabı ve macunlarımız, tariflerinin ötesinde birer yaşam hikâyesi taşır. Mevsimleri, aile alışkanlıklarını, üretim bilgisini ve birlikte yaşadığımız coğrafyanın izlerini anlatırlar.

Bu mirasın devamı için yemeklerin fotoğraflarını paylaşmak yeterli değildir. Onları hazırlamayı bilen insanların bilgisine, emeğine ve zamanına değer vermeliyiz.

Örneğin geleneksel hamur işlerini öğreten bir kadın, turistik bir etkinliğe katkı sunduğunda bunun karşılığını almalıdır. Tarifin kaynağı belirtilmeli, anlatıcının adı görünür olmalı ve etkinlikten elde edilen gelirden adil pay alması sağlanmalıdır. Kültürel bilgi, ücretsiz ve sınırsız kullanılabilecek bir kaynak değildir.

Bu yaklaşım, özellikle kadınlar için gelir fırsatları yaratabilir. Ancak ev mutfağından ticari üretime geçişin eğitim, uygun çalışma alanları, gıda güvenliği desteği ve erişilebilir izin süreçleriyle kolaylaştırılması gerekir.

Köyde geçirilen birkaç saati yerel kazanca dönüştürmek

Bir ziyaretçi için zeytin hasadına katılmak, bir üreticiden hellim yapımını dinlemek veya mevsimlik bir yemeği birlikte hazırlamak anlamlı bir deneyim olabilir. Böyle bir ziyaretin kazancı da köydeki farklı işletmelere yayılabilir: üreticiye, rehbere, küçük lokantaya, ulaşım sağlayıcısına ve konaklama işletmesine.

Bunun için köylerimizdeki deneyimlerin bulunabilir ve rezervasyon yapılabilir olması gerekir. Açık fiyatlar, güvenilir ulaşım, temiz ortak alanlar ve anlaşılır bilgilendirme, güzel bir fikri sürdürülebilir bir işe dönüştüren ayrıntılardır.

Festivaller de bu bağlantıyı kurabilir. Bir festivalin başarısını değerlendirirken kaç kişinin katıldığının yanında, üreticinin ne kadar satış yaptığına, yeni sipariş alıp almadığına ve ziyaretçinin bölgeye yeniden gelip gelmediğine bakmalıyız.

Gençlere bir gelecek sunmak

Mutfak kültürümüzün yarını, gençlerin bu alanda kendilerine bir gelecek görebilmesine bağlıdır. Gastronomi eğitimi alan bir gencin yerel yemekleri öğrenmesi değerlidir; bu bilgiyi kullanabileceği nitelikli bir işe ulaşması da aynı derecede önemlidir.

Üniversiteler, meslek okulları ve sektör birlikte ücretli stajlar, mentorluk ve girişimcilik destekleri geliştirebilir. Genç aşçılarımız, geleneksel tariflerin kaynaklarını öğrenirken yeni sunumlar ve teknikler de deneyebilir. Kültür, bilgisi aktarıldığında ve yeni kuşaklar tarafından sahiplenildiğinde yaşamaya devam eder.

Toplumun da yer alabildiği bir turizm

Yerel halkın kendi ülkesindeki restoranlara, kültürel etkinliklere ve dinlenme alanlarına erişebilmesi, turizm politikasının bir parçası olmalıdır. Belediyelerle birlikte düzenlenecek uygun fiyatlı tadım günleri, üretici pazarları ve halka açık mutfak atölyeleri, turizmle toplum arasındaki bağı güçlendirebilir.

Bu nedenle öncelikle üç somut adım öneriyorum: Turizm işletmeleriyle yerel üreticileri buluşturan düzenli bir tedarik programı kurulması; kültürel bilgiyi aktaran kişilere ücret ödenen küçük gastronomi deneyimlerinin desteklenmesi; gençler için eğitimden nitelikli işe geçiş sağlayan ortaklıklar oluşturulması.

Sonuçları da ölçmeliyiz. Yerel üreticiden ne kadar alım yapılıyor? Kaç kişi düzenli gelir elde ediyor? Kaç genç eğitiminden sonra sektörde kalıyor? Geleneksel yemek bilgisi kimlerden kimlere aktarılıyor?

Bir turistin yediği yemeğin arkasındaki insanları görebildiğimizde, turizmi daha iyi planlayabiliriz. O zaman soframızdaki bir tabak hem geçime katkı sağlar hem de bizi biz yapan hikâyelerin geleceğe taşınmasına yardımcı olur.