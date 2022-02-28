Kıbrıs’ın güneyinde bir grup barış yanlısı, üç farklı bölgede eylem düzenledi, en kapsamlısı Kıbrıs Barış Konseyi tarafından Lefkoşa Elefteria Meydanı’nda düzenlenen eylemde Kıbrıslı Türk şair Neşe Yaşın da konuşma yaptı.

Limasol ve Lefkoşa’da düzenlenen ‘savaş karşıtı’ yürüyüşlerde Kıbrıslı vatandaşların yanında çok sayıda Ukraynalı kişinin de yürümesi dikkat çekti. Ukrayna bayraklarıyla birlikte Yunanca ve İngilizce pankartların da taşındığı eylemlerde, pankartların üzerinde ‘Savaşı durdurun’, ‘Putin yeni Hitler’dir’, ‘TeröRusya’ gibi yazılar göze çarptı.

