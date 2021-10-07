Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var

Gönyeli Belediyesi’nin Geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl “Gönyeli’de Hayat Var” teması ile düzenlenen Fotoğraf Yarışması’na olağanüstü katılım oldu, seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ödüller verildi.



Yarışma iki ayrı kategoride düzenlendi, “Geleneksel Fotoğraf Yarışması”nda birincilik ödülünü “Alt Geçitteki Adam” adlı eseri ile Ulaş Sönmez kazandı. “Sosyal Medya”ya yönelik paylaşımlardan oluşan fotoğraflarda ise birincilik “Çocuk Olmak” adlı çalışması ile Ediz Kaymaklılı’nın oldu.



Yarışmaya toplamda 335 eser ve 74 profesyonel ya da amatör fotoğrafçı katıldı.



Seçici kurul, her iki kategoride dereceye giren fotoğraflar yanı sıra birer fotoğrafa da “Jüri Özel Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.



Geleneksel Fotoğraf Yarışmasını Kazananlar şöyle açıklandı:

1. Ulaş Sönmez

2. Ayşe Kocaismail

3. Berke Can Akyüz

Jüri Özel Ödülü: Ali Damdelen

Sosyal Medya Fotoğraf Yarışmasını Kazananlar ise şu isimler oldu.



1. Ediz Kaymaklılı

2. Veysi Canateş

3. Çilem Nalbant

Jüri Özel Ödülü: Cyptiottraveller



Yarışmada 49 eser de “sergilenmeye değer” bulundu.



Seçici kurul fotoğraf sanatçısı Buket Özatay ve Mustafa Evirgen, ressam Nilgün Güney, gazeteci Cenk Mutluyakalı ve mimar, Gönyeli Belediyesi Müdürü Ferruh Dülgeroğlu’ndan oluştu.



“Gönyeli’de Yaşamak Güzel” temalı Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye de 2 bin TL ödül verilecek.



Sosyal medyada kategorisinde ise #GonyelideYasamakGuzel (hashtag) ibaresi ile facebook ve instagramda paylaşılan fotoğraflar arasından seçilen birinciye iPhone 11 akıllı telefon, ikinciye Playstation 5 ve üçüncüye de Samsung Tab S6 Tablet takdim edilecek.



Ödül töreni ve serginin tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.