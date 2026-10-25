Lefkoşa Türk Hanımlar Cemiyeti Hayriyesi-1932-4

Cemiyet çok önemli bir adım atarak Şefkat Yurdu’nu hayata geçirmişti. Burada fakir ve kimsesiz kızlarımıza bir iş olanağı tanınıyordu. Yapılacak üretimlerden ise Cemiyet bütçesine maddi katkı sağlanması planlanıyordu. Konuyla ilgili bir duyuruyu ve mekânda gerçekleştirilecek olan üretimle ilgili haberi sizlerle paylaşıyorum…

“SÖZ gazetesi, 17 Mart 1932, syf:5

L.T.H. Cemiyeti Hayriyesinden

İlân

Fakir ve kimsesiz Türk kızları ve kadınları sakin bulundukları mahalle Muhtar ve azalarından bir şehadetname alıp Şefkat Yurduna müracaat ettikleri takdirde kendilerine iş verilecek ve Yurt’da tesis edilen tezgâh dikiş ve elişlerinde çalıştırılacaklardır.

Herkese göreceği işe göre muayyen ve münasip bir ücret verilecektir.”

“SÖZ gazetesi, 07 Nisan 1932, syf: 3

Lefkoşa Türk Hanımlar Cemiyeti Hayriyesinden:

Şefkat Yurdu 20 Fakir Çalıştırıyor

Terzilik şubesi, dokuma şubesi, nakış şubesi, elbiseler, çamaşırlar, gömlekler, yakalar, mendiller, kıravatlar, ipekli ve ipeksiz dokumalar, nefis kumaşlar;

Rekabet kabul etmiyecek derecede ehven fiatlar;

Sipariş veriniz, fakirlere yardım ediniz.

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Lefkoşa Türk Hanımlar Cemiyeti Hayriyesi Lefkoşa’da Ayluka Mahallesinde Avni Ef. Hanesinde bir Şefkat Yurdu tesis eylemiştir. Burada 20 fakir Türk kadını ve kızı çalıştırılmaktadır. Yurdun şimdilik terzilik şubesi, dokuma şubesi ve nakış şubesi vardır. Terzilik şubesinde kutu gömlekleri derecesinde güzel gömlekler, yakalar, gecelikler, mendiller

Çamaşırlar, kıravatlar, erkek ve kız mektepli elbisesi, işçi elbisesi dikildiği gibi terziliğe ait her nevi sipariş kabul edilir ve zarif elbiseler de dikilir.

Dokuma şubesinde ipekli ve ipeksiz yerli kumaşları dokunur. Bilhassa mekteplilere muvafık kumaşlar için sipariş kabul edilir.

Nakış şubesinde her nevi nakış yapılır. Fiatlar, çarşıdaki fiatlardan pek ehvendir. Zira maksat ticaret değil çalışan fakirlerin yevmiyelerini temindir.

Yurtta dokunan bazı bezler, dikilen bazı elbiseler, gömlekler ve saire her Cuma, Cuma Pazarında Hacı Sadık Ef.nin (efendinin) salonunda satışa çıkarılacaktır.

Muhterem halk bunları almak ve yurda sipariş vermek suretiyle fakirlere yardım etmiş olacaktır. Bu nevi eşya satan Türk ticarethaneleri her Türkün sipariş vermek suretiyle yurda ve fakirlere muavenet eylemelerine intizar olunur. Bu suretle hem ucuz eşya elde etmiş ve hem de izharı hamiyet eylemiş olacaklardır.”

Dönemine göre müthiş bir organizasyon imza atıyordu Cemiyet. Bir yandan fakir kızlarımızın iş edinmeleri sağlanırken, diğer yandan da özellikle kıyafet ve yan ürünleri adına çok önemli bir üretimi gerçekleştiriyorlardı. Cemiyet’in bugün bile düşünüldüğünde kadınlarımıza sahip çıkma anlamında çok değerli bir adım atıldığını söyleyebiliriz.

Yine bir başka dini bayramımız olan Kurban Bayramı’nda de etkinlik organizasyonlarını sürdürmekteydi Cemiyet. Rozet takma dönemin en önemli yardım gelirlerinden biriydi. Ve elbette bir müsamere de gerçekleştirmek. Elde edilen gelirler ise gazete sayfalarından halka duyuruluyordu. Böylesi şeffaf bir yönetim şekli işte…

“SÖZ gazetesi, 07 Nisan 1932, syf:3

L.T.H.C. Kurban Bayramı’nda Rozet Tevzii

SÖZ gazetesi müdürlüğüne

Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda şehrimizin başka müesseseleri tarafından müsamereler tertip edileceği istihbar kılığından (karar alındığından) cemiyetimiz diğer müesseselere de fırsat vermek için ikinci müsameresini bayram ertesine tehir eylemiş ve bu bayram yalnız rozet tevzii ile iktifaya karar vermiştir.

Muhterem halkın cemiyet rozetlerine rağbet göstermek suretiyle bayram günlerinde fakirlere yardımda bulunacaklarını ümit ederiz.”

“SÖZ gazetesi, 14 Nisan 1932, syf:2

Söz gazetesi MÜDÜRLÜĞÜNE

Lefkoşa Türk Hanımlar Cemiyeti Hayriyesinin fakirler menfaatına tertip eylediği müsamerenin hesabı bundan evvel mücmelen ilân edilmişti. Şimdi de gerek müsamerenin ve gerek bütün cemiyetin hesapları müfredat itibarıyle takdim kılınmıştır efendim.

4-4-32, Cemiyet Sandık Emini: Şaziye Nevres

…..”

Cemiyetin söz konusu bayramda müsamere yerine sadece rozet takma organizasyonuna girişmesine rağmen, yine de Tahtakala ile Ayasofya Kız Mekteplerinin düzenledikleri müsamerenin geliri Lefkoşa Türk Hanımlar Cemiyeti Hayriyesi’ne bağışlanıyordu…

“SÖZ gazetesi, 09 Haziran 1932, syf: 1

Mektep Müsameresi

L.T.H. Cemiyeti hayriyesi menfaatine Tahtakala ve Ayasofya Kız mektepleri tarafından tertip edilen müsamere geçen çarşamba günü gecesi Macik Palas’ta kesafetli (yoğun) seyirciler muvacehesinde (huzurunda) icra edilmiş ve pek ziyade takdir olunmuştur.

Her iki mektebin muallim Hanımları ile mini mini talebesinin gösterdikleri kabiliyet ve muvaffakiyet pek ziyade takdire layıktır.

Temsile başlanmazdan evvel Şivane Abdülâzim Hf. Tarafından bir nutuk irat edilmiş ve Cemiyetin her teşebbüsüne karşı muhterem halkın gösterdiği alâka ve muzaherete teşekkür edilmiştir. Şivane Hanımın nutukları hazır bulunanlar tarafından defaatle alkışlanmıştır.”

Lefkoşa Türk Hanımlar Cemiyeti Hayriyesi’yle ilgili 1932 yılı içerisinde SÖZ gazetesinde yer alan haberlerin sonuncusu 09 Haziran’da yayımlanmıştır.