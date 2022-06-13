Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı taşıyan Lefke’de her yıl Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Ceviz Festivali gerçekleşti.

Lefke ve adanın her yerinden üretim yapan küçük üreticilerin ürünlerini tanıtma imkânı bulduğu Lefke Ceviz Festivali’nin dünkü programında kültür gezisi, yarışmalar, yerli gruplarının müzik dinletileri yer aldı.

Festival ziyaretçileri, festivalin dünkü programı kapsamında saat 14.30’da rehber eşliğinde düzenlenen “Adım Adım Lefke Turu” ile Lefke’nin tarihi sokaklarında Lefke’yi keşfetme imkânı buldu.

Ziyaretçiler, aynı zamanda yerli üreticiler tarafından hazırlanıp satışa sunulacak macunlar, likörler, reçeller ve el işlerinin satışının yapılacağı stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Geçen aylarda hayatını kaybeden ülkenin gastronomi kültürüne emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkenin gerekse bölgenin tanıtılmasına katkı koyan Kıbrıslı Türk şef Zihni Türksel anısına dün saat 16.00’da “Ceviz Macunu” yarışması düzenlendi.

Festivalin dünkü programı kapsamında yerli grupların müzik dinletileri de yer aldı. Festivalde, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çağdaşlar Korosu ve Kıbrıs Havaları Derneği sahne aldı.

Ardından festivalde, saat 16.00’da Retro Çalgıcıları, 17.00’de Grup Otantik, 18.00’de Arda Gündüz Orkestrası sahne aldı. Festival, saat 19.00’da Kıbrıs Müzik Yolcuları’nın performansı ile sona erdi.

Fotoğraflar: Hasan Karlıtaş