Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir için 10 yıl hapis istemiyle açılan davanın bu sabah yapılacağı açıklanan duruşması yapılmadı, süresiz ertelendi.

Ali Kişmir, geçtiğimiz cuma günü polis ve avukatının kendisini aradığını, duruşmanın olmayacağını söylediğini belirtti.

Bu Memleket Bizim Platformu, 2 yıl önce yazdığı ve politik içerikli olduğunu belirttiği bir yazısından ötürü teminata bağlanmak talebiyle mahkeme huzuruna çıkarılacak Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e, genelde ise basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak için eylem yaptı.

Mahkemeler önündeki eyleme KTGB, basın çalışanları, CTP'li milletvekilleri, TDP eski Başkanı, eski milletvekili Cemal Özyiğit, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, sanatçılar destek verdi.

“Dava tehdidi tüm medya kuruluşları ve gazetecilere”

Avrupa Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri

Mustafa Kuleli dava tehdidinin sadece Ali Kişmir'e değil, tüm medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik olduğunu söyledi.

Kuleli, "Doğru bildiğini söylemekten geri adım atmaz, atmayacaktır" diyen Avrupa ve Türkiye’deki meslektaşlarının Kıbrıslı gazetecilerin yanında olduğunu kaydetti.

Eylemde "Faşizme karsı omuz omuza", Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı.

“Amaç gündem değiştirmek”

Bu Memleket Bizim Platformu adına KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, "Ali Kişmir, Ankara’daki iktidarın baskılarının kurbanı" dedi, Türkiye’de birçok gazetecinin cezaevinde çürüdüğünü söyledi.

Elcil, gündemin değiştirilmesi için Kişmir'e dava açıldığını belirtti, "Bunları kim yaptırıyor biliyoruz" şeklinde konuştu.

Eylem açıklamaların ardından sona erdi.