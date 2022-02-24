KIFSAD sergisi: Işık, renk ve fotoğraf

Bu yıl onuncu yaşını kutlayan Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin VIII. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi 22 Şubat Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM ) açıldı.

Açılış konuşmasını yapan KIFSAD Başkanı Emre Gürsev, derneğin on yıl içerisinde sekizi geleneksel sergi olmak üzere toplam 16 sergi düzenlediğini belirterek, KIFSAD’ın bir çok eğitim, panel, söyleşi organize ettiğini, yurt dışından bir çok fotoğrafçıyı ülkemize getirterek, Kıbrıslı fotoğrafçılar ile buluşturduğunu, sosyal yönü gelişmiş projeler ürettiğini anlattı.

Serginin açılışını yapmak üzere davet edilen Başbakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında fotoğrafın çok anlamlı bir sanat olduğuna, ışığın doğru kullanıldığında ne denli güzel eserler çıktığına vurgu yaparak serginin KIFSAD adına hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından 24 fotoğrafçı tarafından hazırlanan, 120 fotoğrafın yer aldığı sergi fotoğraf severler tarafından gezildi.

VIII. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi 26 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.