Gönyeli’de sokaklar çocuklarla şenlendi

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği 13’üncü Çocuk Şenliği tarihi bir korteje tanıklık etti, 2 bin 500’ün üzerinde çocuk 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

Gönyeli Belediyesi Çocuk Şenliği muhteşem bir açılışla başladı. Gönüllerince dans eden, eğlenen, şarkılar söyleyen çocuklar rengârenk bir görüntü ortaya çıkardı.



Gönyeli Belediyesi’nin organizesinde gerçekleşen Gönyeli Belediyesi Çocuk Şenliği, kortej ile başladı, ardından Yalçın Park’ta devam etti. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Yalçın Park’ta birçok okul çeşitli gösteriler sundu.