Erken Fark Etmek Hayat Kurtarır

Ekim ayı, tüm dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Pembe kurdeleleri, farkındalık mesajlarını ve kampanyaları sıkça görüyoruz. Ancak farkındalık yalnızca pembe bir kurdele takmak değil; kendi bedenimizi tanımak, risklerimizi bilmek ve gerekli kontrolleri zamanında yaptırmak demek. Bir diş hekimi olarak her gün farklı yaşlardan ve farklı sağlık geçmişlerinden hastalarla karşılaşıyorum. Muayene sırasında yalnızca diş ve ağız sağlığını değil, hastalarımızın genel sağlık konusunda bilinçlenmesini de önemsiyorum. Çünkü sağlık bir bütündür ve koruyucu hekimlik, hangi branşta çalışırsak çalışalım hepimizin sorumluluğudur.

Peki meme kanseri nedir?

Meme kanseri, meme dokusundaki bazı hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ve zaman içerisinde tümör oluşturmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre meme kanseri, kadınlarda dünyada en sık görülen kanserlerden biridir. Üstelik meme kanserlerinin önemli bir bölümü, bilinen belirgin bir risk faktörü olmayan kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle “Benim ailemde yok, benim başıma gelmez” düşüncesi doğru bir güvence değildir.

Peki kendimiz nasıl fark edebiliriz?

Meme kanseri başlangıçta hiçbir belirti vermeyebilir. Bu nedenle yalnızca ağrı olduğunda doktora gitmek doğru değildir. Memede yeni ortaya çıkan bir kitle veya sertlik, memenin boyut ya da şeklinde değişiklik, ciltte çökme veya kızarıklık, meme ucunda içeri doğru çekilme ya da memeden akıntı gelmesi dikkate alınması gerekir. Her kitle kanser değildir; ancak yeni ve olağan dışı bir değişiklik mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Burada önemli olan bir başka nokta ise tarama ile tanı arasındaki farktır. Tarama, hiçbir şikâyeti olmayan kişide hastalığı erken dönemde yakalamaya çalışır. Belirti ortaya çıktığında ise artık tanısal değerlendirme gerekir.

Mamografi neden önemli?

Mamografi, düşük doz X-ışını kullanılarak meme dokusunun görüntülenmesini sağlayan ve henüz elle hissedilemeyecek kadar küçük değişikliklerin fark edilmesine yardımcı olan önemli bir tarama yöntemidir. Ülkemizde tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir mamografi ve yıllık klinik meme muayenesi önerilmektedir.Taramalar ülkemizde ücretsiz olarak sunulmaktadır. Tabi, herkesin tarama programı aynı değildir. Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan, BRCA1/BRCA2 gibi genetik risk taşıyan veya başka yüksek risk faktörleri olan kişilerde tarama yaşı ve yöntemi kişiselleştirilebilir. Bu nedenle özellikle birinci derece akrabasında meme kanseri bulunan kişilerin doktorlarıyla risk değerlendirmesi yapması önemlidir.

Benim hastalarıma hekim olarak önerim çok basit:

Bedeninizi tanıyın. Memelerinizde normalde nasıl bir görünüm ve yapı olduğunu bilin. Yeni ve olağan dışı bir değişiklik fark ettiğinizde “nasıl olsa geçer” demeyin. Yaşınıza ve risk durumunuza uygun taramalarınızı aksatmayın. Sağlıklı beslenin, düzenli hareket edin, ideal kilonuzu korumaya çalışın ve tütün ile aşırı alkol kullanımından uzak durun. Bunların hiçbiri meme kanserini tamamen önlemeyi garanti etmez; ancak sağlıklı yaşam alışkanlıkları genel kanser riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Ve belki de en önemlisi: Korktuğumuz için kontrollerimizi ertelemeyelim.

Erken fark etmek, erken değerlendirmek ve gerektiğinde erken tedaviye başlamak hayatın seyrini değiştirebilir. Meme kanseri konusunda en güçlü silahlarımızdan biri bilgidir.

Ben bir diş hekimi olarak hastalarıma yalnızca “dişlerinizi fırçalayın” demek istemiyorum. Sağlığın bir bütün olduğunu hatırlatmak, koruyucu hekimliği hayatımızın bir parçası haline getirmek istiyorum. Bu Ekim ayında pembe kurdeleyi yalnızca yakamıza değil, farkındalığımızın içine takalım. Kendimizi ihmal etmeyelim, sevdiklerimizi teşvik edelim. Çünkü erken fark etmek, hayat kurtarabilir.