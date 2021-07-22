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Dünya'dan kareler

Dünya'dan kareler 115

80 yaşındaki engelli Manuel Molina, cankurtaranların yardımı ile Barselona’nın Nova Icaria plajında yüzmeye gidiyor

 

REUTERS/Nacho Doce

 