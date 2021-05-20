Girne Masterler Derneği ve TOL-DTB Amatör Kadın Takımları Girne’de Deniz Nasıfoğlu anısına 1. Umut Yürüyüşü düzenlendi.

Deniz Nasıofoğlu anısına düzenlenen 1. Umut Yürüyüşü Girne Hayvan Barınağı’nda başladı.

Uzun süre kanser tedavisi gören Girne’nin sevilen ismi ve eğitimci Deniz Nasıfoğlu, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılmıştı.

TOL-DTB Amatör Kadın Takımları tarafından düzenlenen maçlardan elde edilen gelirle Deniz Nasıfoğlu’nun anısına Onkoloji Hastanesi’ne de bağışlar yapılmıştı.

Bu yıl düzenlenen yürüyüşte bilet satışından elde edilen tüm gelir de Onkoloji Hastanesi yararına kullanılacak.