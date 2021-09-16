2021 Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Tarafından düzenlenen 2021 Uluslararası Karikatür Yarışması’nda büyük ödülü “Zeytin” konulu bölümde, Türkiye’den Muammer Kotbaş kazandı.

Girne Belediyesi ile Dernek adına yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Zeytin Festivali – Zeytin Mizah Şenliği kapsamında düzenlenen 10’ncu Uluslararası Karikatür Yarışmasında Büyük Ödülü “Zeytin” konulu bölümde Muammer Kotbaş (Türkiye), Birincilik Ödülü’nü Mojmir Mihatov (Hırvatistan), ikincilik ödüllerini Spiro Radulovic (Sırbistan), Vladimir Kazanevsky (Ukrayna); üçüncülük ödülünü ise Javier Zorrilla Berganza (İspanya) kazandı. “Serbest” konulu bölümde ise birincilik ödülünü Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye), ikincilik ödülünü Ali Miraee (İran), üçüncülük ödülünü ise Liu Qiang (Çin) kazandı.



Yarışmaya 40 ülkeden 157 karikatürcü 432 eser ile katıldı. Yarışmaya gönderilen eserler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, Öznur Kalender (Türkiye), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Kübra Deligöz (Türkiye), Derman Atik (Kıbrıs), Musa Kayra (Kıbrıs), Selen Selışık (Kıbrıs) ve Hüseyin Çakmak’tan (Kıbrıs) oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri tarafından, 1 – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında, Girne’deki Pasha Otel’de değerlendirildi. (TAK)