“Zoru başardık”

Hüseyin KIRAL

Sezonun ikinci yarısında futbol hayatına Türkiye’de devam etme kararı alan başarılı genç file bekçisi Ufuk Şimşek, kalesini koruduğu BAL Ligi takımlarından Alibeyköy Spor ile Türkiye 3. Ligi’ne çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Ufuk Şimşek, “Küçük Kaymaklı’da yaşadıklarımdan sonra, çok zor bir kararla kendimi İstanbul Alibeyköy Spor’da buldum. Burada önce kendimi kabul ettirmem gerektiği bilinci içerisinde çok iyi bir hazırlandım ve sezonun ikinci yarısının üçüncü maçında kaleyi devraldım” dedi. Ufuk Şimşek, “Gerek camia, gerek ise yaşadığım semtin insanlarının beni benimsediğine inanıyorum ve burada huzurun yanı sıra çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

Şimşek: “Benden memnun olduklarını biliyorum”

Aralık ayının sonlarında sezonun ikinci yarı hazırlıklarında Türkiye BAL Ligi takımlarından Alibeyköy Spor’un kadrosuna dahil edildiğini söyleyen Ufuk Şimşek, “Burada bulunduğum dört buçuk aylık süre içerisinde çok zorluklar yaşadım. Ancak tüm o zorlukları takımın başarısı ile birlikte yöneticilerim ve futbolcu arkadaşlarımın yardımları ile aştım” dedi. “Sezonun ikinci yarısında katıldığım Alibeyköy Spor takımında iyi bir kaleci vardı” açıklaması yapan Ufuk Şimşek, “Ancak hocama güven verdiğim için ikinci yarının üçüncü maçında kaleyi arkadaşımdan bana verdi” dedi. Play off serisinin de çok zor geçtiğini belirten Şimşek, “Şile Yıldızspor’a 2-0 kaybettikten sonra, Altınova Spor ile iki karşılaşma oynadık. İki maçta da 1-1’lik skor eldse ederek üstünlük sağlayamadık. Ancak penaltı atışları sonrası beni kalesini koruduğum Alibeyköy Spor 4-2 galip geldi ve takım Türkiye Profesyonel 3. Ligine çıktı” açıklamasını yaptı.

“Burada çok mutluyum ve kalmak istiyorum”

İstanbul’a yavaş yavaş alıştığını belirten Ufuk Şimşek, “Burada sözleşmeler bir sezon için geçerlidir. Ancak yönetim şu anki kadrodan 5 – 6 futbolcu ile masaya oturacaklarını ve tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. Burada bulunduğum süre içerinde gerek manevi, gerek maddi beni tatmin ettiler” açıklamasını yapan Ufuk Şimşek, “Oturup konuşacağım, kalmamı istemeleri durumunda kalmak istiyorum” dedi.