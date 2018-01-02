Zirvede Uğur ve John

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de 15 haftadan oluşan ilk devre geçtiğimiz hafta sonunda geride kaldı. Ligde Gol Krallığı yarışında bulunan John Ebuka ve Uğur Gök 18’er golle yarışını zirvesinde bulunuyor.

Küçük Kaymaklı oyuncusu Uğur Gök ve Yenicami oyuncusu John Ebuka ligin ilk devresinde attığı 18’er golle yarışın zirvesinde yer alıyor. Yarışta bu iki ismi takip eden GAÜ Çetinkaya oyuncusu Herman ve Binatlı oyuncusu Peter’in 12’şer golü bulunuyor.

John’dan son hafta atağı…

K-Pet Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Gol Krallığı yarışını zirvede tamamlayan Yenicami oyuncusu John Ebuka, bu sezon da bu başarıyı tekrarlamak istiyor. 14 haftada 15 gol atarak ilk sırada bulunan Uğur’u takip eden yabancı oyuncu, ligin 15’inci hafta karşılaşmasında Türk Ocağı’na karşı 3 gol kaydederek, bu yarışa ortak oldu. Uğur ise 15’inci hafta maçında Merit Alsancak Yeşilova filelerini havalandıramadı ve böylece iki isim de devreyi 18’er gol atarak kapattı.

Uğur iki, John bir kez hat-trick yaptı

Gol Krallığı yarışında bulunan 2 oyuncu da bu süreç içerisinde hat-trick yapma sevinci yaşadı. Küçük Kaymaklı oyuncusu Uğur Naci Gök, Cihangir ve Yalova karşılaşmalarında 3’er gol kaydederek hat-trick yapmıştı. Yenicami oyuncusu John Ebuka ise, bu süreç içerisinde sadece bir kez hat-trick yapma fırsatı buldu. John 15’inci haftadaki Türk Ocağı maçıda bu sevinci yaşadı.

4 takımı geçtiler

K-Pet Süper Lig’de geride kalan ilk devrede 18 gol atan Uğur Naci Gök ve John Ebuka, gol sayısı bakımından ligdeki 4 takımı geride bıraktı. Ligin ilk devresinde Merit Alsancak Yeşilova 16, Gençlik Gücü 14, Yeni Boğaziçi 10 ve Ozanköy 13 gol atarak bu iki oyuncunun attığı gol sayısının gerisinde kaldı.