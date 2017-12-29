Yılın son maçları

K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de ilk yarı bugün ve yarın oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak. Süper Lig’de bugün 3 karşılaşma gece oynanacak, dört karşılaşma ise yarın gündüz oynanarak tamamlanacak. Birinci Lig’de ise ilk yarının tüm karşılaşmaları yarın oynanacak.

Bugün üç gece maçı

K-Pet Süper Lig’de bu akşam üç karşılaşma oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Doğan Türk Birliği, GAÜ Çetinkaya’yı konuk edecek. Aynı puanda ikinci ve üçüncü sırada yer alan iki ekip arasındaki mücadele Mete Adanır Stadı’nda yer alacak. Gecenin bir diğer karşılaşması ise Güzelyurt’ta oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer maçta Binatlı, Gençler Birliği’ni ağırlayacak. Karşılaşma Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak. Ligde bir karşılaşma da Mağusa’da yer alacak. Yeni Boğaziçi ile Baf Ülkü Yurdu, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yılı galibiyetle tamamlayabilmek için mücadele edecek. Bu karşılaşmalar saat 18.00’de başlayacak.

Cumartesi dört maç

K-Pet Süper Lig’de Cumartesi günü 4 karşılaşma oynanacak. Cihangir’in Gençlik Gücü’nü konuk edeceği günde, Küçük Kaymaklı ile Merit Alsancak Yeşilova Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Yalova’nın saha kapama cezası nedeni ile Mağusa Türk Gücü’nü Lefkoşa Atatürk Stadı’da konuk edeceği Cumartesi günü ayrıca Ozanköy ile Lefke, Girne’de Mustafa Özkayım Stadı’nda karşılaşacak. Maçlar saat 14.00’de başlayacak.

Birinci Lig’in tamamı yarın

K-Pet Birinci Lig’in bütün karşılaşmaları yarın oynanacak. Lig lideri Gönyeli’nin Girne Halk Evi’ni konuk edeceği günde, aynı puanla ikinci sırada yer alan Esentepe de Doğancı ile karşı karşıya gelecek. Dumlupınar ile Akova’nın karşılaşacağı günde Lefkoşa ekipleri Göçmenköy ile Hamitköy puan mücadelesi verecek. Ligde ayrıca Lapta – B.Bağcıl, Mormenekşe - Kaya Mehmetçik, Çanakkale - Değirmenlik ve Görneç Maraş maçları ile ilk yarı tamamlanacak.