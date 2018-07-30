Yeşilova’dan büyük yatırım

ÜLKE SPORU İÇİN ÇOK CİDDİ BİR YATIRIM… Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, çok ciddi bir yatırım yapmak için kolları sıvadı. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nın olduğu bölgeye büyük bir tesis yapılıyor. Bu tesisi hayata geçirmek için gecesini gündüzüne katan Başkan Redif Nurel, YENİDÜZEN’e tesis hakkında bilgiler verdi

“KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPIYORUZ…” Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, tesisin hayata geçmesi için çalışmaların son sürat devam ettiğini, tüm çalışmaların da kendi imkânlarıyla yürüdüğünü ifade etti

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, tesisleşme yönünde önemli adımlar atmaya çalışıyor. Özellikle tesisleşme yönünde yeterli yatırım yapılmayan ülkemizde Merit Alsancak Yeşilova’nın hayata geçirmek için çalıştığı proje ülkemiz sporunun gelişmesine önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Merit A. Yeşilova Başkanı Redif Nurel, ciddi bir yatırım isteyen bu önemli proje hakkında YENİDÜZEN’i bilgilendirdi.

Nurel: “Amacımız ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak”

Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, ciddi yatırım isteyen önemli bir projeye imza atacaklarını belirterek, ülkemizde bu yatırımların devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Spor yapmak için ülkemiz koşullarının uygun olduğuna dikkat çeken Nurel, son dönemlerde kötü alışkanlıkların küçük yaşlara kadar indiğini, bunu durdurmanın en önemli yolu ise kültürel, sosyal veya spor etkinliklerinin olabileceğini savundu. Nurel; “Biz Merit Alsancak Yeşilova kulübü olarak üstümüze düşen görevi yapmak için çalışıyoruz. Kulüplerin amaçları çocukları spora yönlendirmektir. Bu projeyi ortaya koyarken esas amacımız ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmaktır. Umarım örnek oluruz” dedi.

“Kendi imkânlarımızla yapıyoruz”

Redif Nurel, ortaya çıkan bu projeyi hayata geçirmek için Yönetim Kurulu olarak gecelerini gündüzlerine kattıklarını ifade etti. Alsancak Belediyesi ve Başbakanlık Spor Dairesi’nden maddi anlamda çok yardım alamadıklarını belirten Nurel, yapılan çalışmaların Merit Alsancak Yeşilova kulübünün ve sponsorların kaynaklarıyla yapıldığının altını çizdi. Redif Nurel; “Spor Dairesi Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm tesislere bakmakla yükümlü. Ülkemizde birçok spor kulübü bulunuyor. Böylesi bir projenin hayata geçmesi için önemli paralar harcanması gerekiyor. Doğal olarak, onlar da sadece bizim kulübümüz için bu kadar parayı tek başına veremiyor. Son dönemde Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ile görüştük. Görüşmemizde hayata geçirmek için çalıştığımız bu proje hakkında konuştuk. Değirmencioğlu, tesisin içerisine yapılması planlanan spor salonu projesini kendileri üstlenebileceğini bizlere söyledi. Şu anda salonun projesi tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Çalışmaları tamamladığımız zaman bu projeyi Spor Dairesi’ne teslim edeceğiz” dedi.

“Yavaş yavaş kolları sıvamaya başladık”

Merit A. Yeşilova Başkanı Nurel, proje içerisinde bulunan bazı noktaların yapımı için kolları sıvamaya başladıklarını söyledi. Nurel, projeyi kendi imkânlarıyla yaptıkları için gelir yaratabilecek noktalardan başladıklarını ifade etti. Redif Nurel; “Böylesi dev bir projeyi kendi imkânlarınızla yapmak çok ama çok zor bir şeydir. 4 yıllık başkanım. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım 4 yıldan beridir bu projeyi hayata geçirmek için çok istekliyiz. Ama elimizde olmayan, bizim gerçekleştiremeyeceğimiz noktalar da var. Açıkçası bu da işin gerçeği. 4 yıl önceyle kıyaslayacak olursak o dönem BTM Ligi’ndeydik. Şimdi ise takım Süper Lig’de. Takımın en üst seviyeye çıkmasıyla birlikte harcanan paralar da doğal olarak arttı. Bizde de hem takıma, hem de tesisleşmeye yapacak pek fazla yatırım bulunmuyor. O yüzden işe projede bizlere gelir getirebilecek noktalardan başlamaya karar verdik. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nın önünde bulunan ve şu anda inşaat halinde olan otel binasının önüne, bir düğün salonu yapıyoruz. Otelde de çalışmalar devam ediyor. Bunlar bitince, kulübümüze daha fazla gelir gelebilecek ve projeyi tamamlamak için daha fazla kaynak yaratabileceğiz” şeklinde konuştu.

“Bize gelecek olan bu kaynak, kesinlikle yerine gidecek…”

Redif Nurel, proje hakkında verdiği bilgilendirmede, projenin çok geniş bir alana yayılıp büyük bir projenin olacağını söyledi. Nurel; “Projemiz içerisinde çok ciddi yatırımlar bulunuyor. İlk olarak geçtiğimiz yıllarda sahamızda bulunan Basın Tribünü’nü karşı tarafa taşımıştık. Tribünleri de karşıya taşıyıp, altına dükkânlar yapmayı planlıyoruz. Projede; düğün salonu, fitness salonu, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları, otel, sauna, hamam, iki adet sentetik antrenman sahası, halı saha, tenis kortları, otopark gibi yerler olacak. Sahamıza gelmek ve aynı zamanda Merit Hotel’e gitmek için de kullanılan yola geniş çaplı çalışmalar yapmayı da hedefliyoruz. Bu yolu, Merit Hotel’e gelen turist misafirlerin aktivite yapabilmeleri için kullanmak istiyoruz. Kurulacak olan stantlarla köy halkımızın Kıbrıs kültürünü tanıtmak için yapacağı aktiviteler olacak. Bazı noktalarda folklor gösterisi, bazı noktalarda yemeklerimiz, el sanatlarımız sergilenmesi gibi aktiviteler yapılabilecek. Biz tüm bunları yapmaya çalışırken, önemli olan bir olayı da atlamamak lazım. Kimsenin bu noktada bizi yanlış anlamasını istemiyorum. Bu projenin tamamlanmasıyla kulübümüz başta olmak üzere birçok kesim bundan maddi anlamda önemli kaynak yaratabilecek. Kulüp olarak bize gelecek olan bu kaynak kesinlikle yerine gidecek” ifadelerini kullandı.

“Projeyi çizip hayal etmezseniz, bunu gerçekleştiremezsiniz”

Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel son olarak, böylesi bir projenin hayal etmeden gerçekleşemeyeceğini savundu. Nurel; “Biz bu projeyi oluşturmak için gecemizi gündüzüme katıp çalışmaya her zaman devam edeceğiz. Projeyi çizip hayal etmezseniz, bunu gerçekleştiremezsiniz. Biz de ilk olarak hayal ederek projeyi çizmeye başladık. Yatırımlar yapmaya da ufaktan başladık. En yükseğe ulaşmanız için merdivenleri tek tek çıkmanız gerekiyor. Biz de bu merdivenleri çıkmaya başladık. Günün birinde en yükseğe ulaşacağız. Bizler, bu projeyi ilerlettik sonra, birçok çevreden de destek alacağımıza inancım tamdır. Bize bu konuda destek veren ve destek verecek olan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.