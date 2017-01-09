“Yalova ile şampiyonluklar yaşamak istiyorum”

Hüseyin KIRAL

Yalova’nın genç ve başarılı futbolcusu Muammer Tip, yeniden Süper Lig’de oynamanın mutluluğunu yaşarken, ligin çok zor bir lig olduğunu ve diğer liglerden daha çok göz ününde olmasından dolayı futbolcuların kendini futbolcu gibi hissettiğini belirtti. 1995 doğumlu olan Muammer, Süper Lig’in ilk devresini değerlendirirken, “Aslında bu ligin yabancısı değiliz, ancak tecrübesiziz. Buna rağmen ilk devre oynadığımız maçlarda saha içerisinde takım olarak iyi performans sergilediğimize inanıyorum” dedi.

Tip: “Yalova’da ilk lisansım çıktığında daha 12 yaşındaydım”

Yalova’nın genç yıldızı Muammer Tip, henüz 12 yaşındayken (2007-2008 sezonu) ilk lisansının çıktığını ve genç takımın kadrosunda yer alarak Bostancı kulübünde top koşturmaya başladığını söyledi. Yalova sevgisinin içinde çok büyük bir yer tuttuğunu belirten Muammer, dokuz yıllık futbol yaşantısında sadece 2011-12 ve 2014-15 sezonlarında kiralık olarak Zümrütköy’de forma giydiğini, ancak Yalova’dan hiçbir zaman ayrılmayı düşünmediğini vurguladı. Yalova’nın Süper Lig’de mutlaka olması gereken bir takım olduğunu belirten Tip, “İçinde bulunduğumuz sezon içinde tek hedef bu ligde kalıcı olmak. İlk devrede bunu başardık, ancak daha zorlu geçecek olan bir ikinci devre bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

“Şampiyonluklar yaşamayı hayal ediyorum”

Üç sezon önce Süper Lig’den düşerken, ancak geçtiğimiz sezon yeniden Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Yalova’nın takım kadrosunda yer almanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Muammer Tip, hayalinin çok sevdiği Yalova ile birlikte şampiyonluk yaşayıp kupalar kaldırmak olduğunu söyledi. Tip, kulüp Başkanı Tahsin Mertekçi ve teknik direktör Derviş Kolcu’nun, kulübün ve takımın idamesini sağlamak için çok çalıştıklarını, bu süre zarfında camianın da kendilerini manevi anlamda yalnız bırakmadığının altını çizerken, takım arkadaşları ile birlikte ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

“Daha zor bir ikinci yarı bizi ve tüm takımları bekliyor”

Ligde yeni olmalarına rağmen ilk yarıda bir maç eksikle 19 puanla dokuzuncu sırada yer aldıklarının söyleyen Yalova’nın genç yeteneği Muammer Tip, “21 Ocak’ta oynayacağımız Türk Ocağı maçını kazanıp daha yukarılara çıkmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız, hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi. Tip, “bu nedenle takım olarak fazla dinlenmeden hocamız bizi erken topladı. Ocak maçını kazanıp, ikinci devrenin ilk maçı olan Yenicami maçının hazırlıklarına başlayacağız” dedi. İlk devreden daha zor bir ikinci yarı kendilerini beklediğini belirten Muammer Tip, “Bu zorluk tüm takımlar için geçerlidir” dedi.