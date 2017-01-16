“Umarım başarılı olur, kupayı alırız”

Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın Mağusa Türk Gücü’nden transfer ettiği Uğur Gök, “Umarım ikinci yarı başarılı olur, üst sıralara tırmanırız ve kupayı da alırız” dedi.

Yeşil siyahlılarda kamp çalışmaları dün tamamlanırken Uğur Gök, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

Gök: “MTG’ye ikinci yarıda başarılar dilerim”

Mağusa Türk Gücü’nde 10 yıldır A takımda oynadığını, öncesinde de alt yapıda forma giydiğini hatırlatan tecrübeli oyuncu “Bana transferimde imkanları sağlayan Hasan başkana teşekkür etmek istiyorum. İkinci yarıda K.Kaymaklı’nın başarısı için çalışacağım” dedi. Eski kulübü Mağusa Türk Gücü’ne de başarılar dileyen Gök, “Mağusa Türk Gücü’nde de başarılar dilerim. Umarım ligin ikinci yarısında onlar da başarılı olurlar” ifadelerini kullandı.

“Uyum sorunu yaşamadım”

Yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Uğur Gök, uyum sorunu yaşamadığını, takım arkadaşlarının kendisini aralarına aldığını belirtti. Gök, “Yorucu bir kamp dönemi geçirdik. Takımda birçok oyuncuyu tanıdığım için uyum sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Onlar da beni sahiplendi, aralarına aldı” derken, “Umarım ikinci yarı başarılı olur, yukarılara tırmanırız ve kupayı da alırız” dedi.