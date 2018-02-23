“Ülke futbolunun elçisi olmaktan mutluluk duyarım”

LUALUA: “TAKIM OLARAK ÇOK İYİ BİR AİLEYİZ”... Kongolu yıldız Lomana LuaLua: “Bu ülkeye Kıbrıslı oyunculara yardımcı olabilmek ve onlara birşeyler verebilmek için geldim. Takım olarak çok iyi bir aileyiz. Eğer beni Kıbrıs Türk futbolunun elçisi olarak isterlerse bundan memnuniyet duyarım”

Hüseyin KIRAL

Merit Alsancak Yeşilova’nın dünya çapındaki futbolcusu Lomana LuaLua, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren LuaLua, ülke futboluna ve futbolcusuna yardımcı olarak buraya geldiğini söyledi. Takımı Merit Alsancak Yeşilova için “Çok iyi bir aileyiz” açıklamasını yapan Kongolu yıldız, kendisinden istenmesi halinde Kıbrıs Türk futbolunun uluslararası alanda elçisi olmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

LuaLua: “Kıbrıslı oyunculara yardımcı olabilmek için geldim”

Kariyerinde Newcastle United, Olympiakos, Omonia ve çeşitli Türk kulüplerinin yanı sıra ülkesi Kongo’nun milli formasını giyen Lomana LuaLua sözlerine “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” diyerek başladı. “Bu ülkeye Kıbrıslı oyunculara yardımcı olabilmek ve onlara birşeyler verebilmek için geldim” diyen Kongolu yıldız, “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ligin ilk yarısında hazır değildim ve sakatlık yaşadım. Yeniden formda olabilmek için çok çalıştım. Şu anda oynadığım oyundan keyif alıyorum. Umarım bu ülkeye ve lige daha falza oyuncunun gelebilmesine de yardımcı olabilirim” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk futbolunun elçisi olmaktan dolayı memnuniyet duyarım”

Uluslararası alanda tanınmış bir futbolcu olarak dünyada Kıbrıs Türk futbolunun elçisi olma yönünde bir teklif gelmesi halinde neler düşündüğü sorusuna LuaLua “Çok memnun olurum. Eğer böyle bir konu ile ilgili bana izin verirlerse ve beni isterlerse Kıbrıs Türk futbolunun elçisi olmaktan dolayı memnuniyet duyarım” cevabını verdi. “Hayatta ne olacağını bilemezsiniz. Sadece Tanrı bilir” diyen yıldız futbolcu, “Bugün buradasın, yarın gidebilirsin. Burada uzun süre kalmak istiyorum. Eğer böyle bir şey için beni istererse memnuniyet duyarım” açıklamasını yaptı.

“Takım olarak çok iyi bir aileyiz”

Takımı Merit Alsancak Yeşilova ile ilgili görüşlerini de aktaran LuaLua, “Alttan çıkıp yukarılara kadar gelmiş bir kulübüz. Bu sezon ilk beş içerisinde olursak mutlu oluruz. Başkanımızın tutukulu bir isteği var, o da ligi kazanmamız. Böyle tutkuları olan bir başkana sahip olmak güzel. Sizi motive eder. Birçok genç oyuncumuz var, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Bu yıl herkese kolay bir takım olmadığımızı göstermek istiyoruz. Gelecek sezon daha güçlü olacağız. Çok iyi genç oyuncularımız, teknik heyetimiz ve başkanımız var. Artık daha fazla taraftarımız da var. Bizim için savaşıyorlar. Çok iyi bir aileyiz. Bu yıl elimizden geldiği kadar ligi yukarılarda bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kupayı istiyoruz”

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında kendi sahalarında golsüz berabere kaldıkları Mağusa Türk Gücü karşılaşması ile ilgili konuşan Lomana LuaLua, “Kupayı kazanmayı gerçekten istiyoruz. Her maç zordur. Rakibinize saygı duymak zorundasınız. Mağusa Türk Gücü ile evimizde golsüz berabere kaldı. Kazanmalıydık. Rakibimizin sahasında bir karşılaşma daha var. Bu bizim için iyi, çünkü bir gol kaydettiğiniz takdirde rakibinizin iki gol atması gerekiyor. İyi bir şansımız var, oraya mücadele etmek ve yarı finale yükselebilmek için gideceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.