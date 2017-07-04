“Ufuk – Serhan takası gündemde değil”

Hüseyin KIRAL

GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi, Küçük Kaymaklı’dan kaleci Ufuk Şimşek’i kiralık veya bonservisli olarak transfer etmek için girişimde bulunduklarını söyledi. Vehbi buna karşılık Kaymaklı’dan Serhan Önet’in transferi ile ilgili herhangi bir talebin gelmediğini belirtti.

GAÜ Çetinkaya kulüp Başkanı Asım Vehbi yaptığı açıklamada, “Kulüp olarak kaleci Ufuk Şimşek’i resmen Küçük Kaymaklı’dan kiralık veya bonservisli olarak istedik, cevap bekliyoruz. Buna karşılık K. Kaymaklı başkan veya yönetiminden bizlere Ufuk’a karşılık Serhan’ı ödünç veya bonservisli istedikleri şeklinde bir talep gelmedi” dedi.

Asım Vehbi, “Kaleci dışında yerli transferi tamamladık”

Kaleci dışında yerli transferi tamamladıklarını belirten GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi, “Arzulanan tüm transferleri kaleci Ufuk Şimşek dışında gerçekleştirdik” dedi.

Ufuk transferinin gerçekleşmesi için, bugünden itibaren Küçük Kaymaklı başkan ve yönetimi ile daha çok mesai harcayacaklarını söyleyen Asım Vehbi, Ufuk ile ilgili olarak resmi girişim yaptıklarını, Serhan Önet takasının hiç gündemde olmadığını, sadece Ufuk ile ilgili yeşil siyahlıların kararlarını öğrenmek istediklerini belirtti.

Sezonu açmalarına kısa bir süre kaldığının altını çizen Asım Vehbi, kaleci Ufuk transferi gerçekleşmediği takdirde B ve C planlarını devreye koyacaklarını, mutlaka iyi bir kaleci transfer edeceklerini sözlerine ekledi.

“MTG resmen Serhan Önet’e talip oldu”

GAÜ Çetinkaya kulüp başkanı Asım Vehbi yaptığı açıklamada “Serhan Önet’i kadroda tutmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız ancak oyuncunun kendisi kalmak istemiyorsa yapacak başka bir şeyimiz de kalmaz” dedi. Serhan Önet’in kendileri ve ülke futbolu için çok önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Vehbi, “Şu ana kadar bizlerden MTG dışında resmen Serhan Önet’i başka bir kulüp istemedi. Bizler de MTG’ye isteklerimizi ilettik bekliyoruz” dedi.

“Sherman, Eko ve Faye üçlüsünden ikisi kalacak, biri gidecek”

Asım Vehbi, takım teknik sorumlusu Turan Altay’la yapılan toplantılar sonunda geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Sherman, Barino Eko ve Faye’den memnun olduklarını belirtti. Ancak bu yıl takımın kurgusundan dolayı, bu üç yabancı oyuncudan ikisinin kalacağını, birinin gideceğini belirten Vehbi, “Hocamızın vereceği karar doğrultusunda yeni bir yabancı oyuncu arayışlarımız olacak” dedi.