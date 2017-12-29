Üçüncü hafta tamamlanıyor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde üçüncü hafta bugün oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak. Ligde bugün RA25 Spor Salonu’nda iki karşılaşma oynanacak. Günün ilk karşılaşmasında saat 18.00’de Girne Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın ardından saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni konuk edecek.

BUGÜN

RA 25 Spor Salonu: Girne Üniversitesi – Koop (18.00)

RA 25 Spor Salonu: YDÜ – LAÜ (20.00)