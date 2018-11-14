U21’lerin konuğu LTTFF

KKTC U21 Milli Takımı ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması bugün Cumhuriyet Kupası organizasyonunda karşı karşıya gelecek. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayelerinde gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Teknik direktörlüğünü Hüseyin Aşkın Kınacı’nın yaptığı, yardımcılık görevlerini Hüseyin Kızmazoğlu ve Hüseyin Mertol’un üstlendiği U21 Milli Takımı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kınacı: “Bu gibi organizasyonlar gençlerin motivasyonunu arttırır”

U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Hüseyin Aşkın Kınacı, bu gibi karşılaşmaların dışa açılımın olmadığı şartlarda gençlerin motivasyonunu arttırdığını belirtti. Geçtiğimiz hafta hazırlıklara başladıklarını belirten Kınacı, “Bu işlerin sürekli olması bu yaştaki gençlerin dışa açılımın olmadığı şartlarda motivasyonunu arttırması açısından önemli.Umarım bu maçların devamı olur ve bir şekilde bu organizasyonlar devam eder” açıklamasını yaptı.