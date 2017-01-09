“Temel hedefimiz kaliteli futbol”

Haldun Oktay

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke’de devrenin bitimine 4 hafta kala göreve getirilen teknik direktör Mehmet Solkanat, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, takımın ikinci devre hedeflerini ve hazırlık dönemini anlattı. Solkanat, hücuma yönelik orta saha oyuncu transferi yapmak istediklerini ifade etti.

Soru: Göreve geldiğiniz zaman nasıl bir Lefke buldunuz?

Solkanat: “Göreve geldiğim zaman mental olarak zor durumda olan bir oyuncu grubuyla karşılaştım. Yönetici arkadaşlarım da hem sinirli, futbolculara kızgın ve kırgındı. Kolay değil tabii 9-0 tüm camianın ilgili ilgisiz herkesin moralini bozdu. Bu gerçekten çok büyük tramvaydı. Verilen emeklerin, paranın bir çırpıda boşa gitmesi demekti. Özgüvenin bitmesi demekti. Tabii ki, işim kolay değildi bunu biliyordum. Ancak, oyuncularıma ilk söylediğim söz “bugüne kadar Lefke’yi çalıştırdığım en kaliteli futbolcu grubu sizsiniz” sözü olmuştu. Aslında bakarsak gerçekten de öyle. Kulübü tanıyordum, önemli olan futbolcuların özgüvenlerinin tekrar gelmesiydi. Onun üzerinde çok çalıştık. Arkadaşlarımla onları maç kazanma moduna getirmeyi hedefliyorduk bunu da başardık. Karşımızda son haftaların iyi futbol oynayan ve iyi sonuçlar alan bir takımı vardı.”

“Deplasman fobisini yenmek ve kazanmak temel hedefti”

Soru: 4 Haftalık performansı değerlendirebilir misiniz?

Solkanat: Biz, bu süreci maçları teker teker alarak yolumuza devam etmek zorundaydık. Nitekim de öyle oldu. Öncelikle Lefke takımının deplasman fobisini yenmek ve kazanmak temel hedefti. Bu süreçte çok iyi antrenmanlar yaptık. Pas oyunuyla birlikte takımın fiziksel gücünü arttırmaya çalıştık. Atılan gollere bakıldığında 70 ve 80’inci dakikalardan sonra geldiğini ve takım skor dezavantajı yaşasa bile maçı bırakmadan sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan bir takım yaratma uğraşına girdik.

Biz bu 4 haftalık süre içerisinde Karadağ‘da hiç çalışmadık. Sahamızın zemini çok kötüydü. Bu kötü zemin bizim oyunumuzu dolaylı olarak etkiliyordu. Tüm çalışmalarımızı Güzelyurt’ta yaptık. İkinci devre hazırlık periyodunda da saha zeminini bozmama adına kullanmayacağız. İyi ve düzgün bir zemin futbolun olmazsa olmazıdır.

“Takım oyunu oynamak ve takım savunması yapabilmek adına gereken çalışmaları yapıyoruz”

Soru: Devre arasında çalışma Planınız nedir, nelere öncelik vereceksiniz ve transfer politikanız nedir?

Solkanat: “Devre arası 5 gün dinlenme sonucunda çalışmalara geçtiğimiz Cuma gününden itibaren başladık. Çok zorlu bir ikinci devre bizi bekliyor, bunun bilincindeyiz. Bu nedenle takımın 0 - 90 dakika arasında oyun temposunu arttırmak, takım oyunu ve takım savunması adına yapılması gereken yapmak ve yapabilmek için iyi ve sistemli çalışmak zorundayız. Devre arası takımın oynayacağı sistemi iyi yerlere getirmek ve daha kompakt futbol oynamak için takım savunmasını da önemseyerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Eksiklerimizin, zayıf taraflarımızın ne olduğunu ve onları nasıl iyi duruma getirmek için çalışmamamız gerektiğini biliyorum. Transferlerde orta saha ve hücuma dönük orta saha istediğimi yönetime bildirdim. Yabancı oyuncuları takımda tutacağız.”

“Lig’de zirveye oynamak, kupada ise final hedefliyoruz”

Soru: Ligin ikinci devresindeki hedefleriniz nelerdir? Lig ve kupayı ayrı bir şekilde değerlendirir misiniz? Ayrıca, yönetimle gelecek için konuştunuz mu?

Solkanat: “İkinci devredeki hedeflerimiz ligin zirvesini zorlamak ve hep o noktada kalmaktır. Öncelikli olarak kaliteli futbol ve koşan, mücadele eden, kazanma odaklı bir takım yaratmak istiyoruz. Kupada ise hedef kesinlikle final görmektir.

Yönetimle göreve geldikten sonra hiç konuşmadım. Bana, futbol bilgime, kariyerime ve hocalığıma ihtiyaç vardı. Çağırdılar ben de geldim. Böyle bir durumda gelmemek bana yakışmazdı. Ben futboldaki tüm kariyerimi ve her şeyimi Lefke’ye borçluyum. Kulübümün bana ihtiyacı olduğu sürede hizmet etmeye devam ederim.”