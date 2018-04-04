Tek hedef final

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Lefkoşa’da 1-1’lik eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci ayağında Mağusa Türk Gücü bugün Yenicami’yi konuk edecek. Bir diğer 1-1’lik skorla sona eren 90 dakikanın ardından Cihangir ile Küçük Kaymaklı final vizesi arayacaklar.

Cihangir’den tarihi başarı

Ülke futbol liglerinde mücadele ettiği zaman zarfında Cihangir tarihinde ilk kez finale bu kadar çok yaklaştı. Geçtiğimiz yıl çeyrek finalde Küçük Kaymaklı’ya elenen Cihangir, bu yıl yarı finalde yeşil siyahlılarla rakip oldu. 1-1 tamamlanan ilk maçın ardından Cihangir ev sahibi olma avantajı ile rövanşta mücadele edecek. Cihangir finale kalması halinde kulüp tarihinde bir ilki başararak ilk kez final oynayacak.

Küçük Kaymaklı bu kez finali istiyor

Küçük Kaymaklı ise geçtiğimiz yıl yarı finalde veda ettiği Kıbrıs Kupası’nda finali hedefleyen bir diğer ekip. Ligde beklentilerin altında kalan yeşil siyahlılar, sezonu kupada elde edeceği başarı ile tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Daha önce 13 kez final oynayan Kaymaklı, son olarak 2015 – 2016 sezonunda final oynamış ve kupaya uzanmıştı.

Mağusa finale kilitlendi

Tarihinde 7 kez Kıbrıs Kupası finali oynayan ve bu finallerin 5’ini kazanan Mağusa Türk Gücü’nde öncelikli hedef finale yükselmek, ardından 1987 yılından bu yana kazanamadığı kupaya ulaşmak. Geçtiğimiz sezon ilk turda sürpriz bir şekilde Akova’ya elenen MTG, bu yıl finalin eşiğine kadar geldi. İlk maçta Yenicami ile deplasmanda 1-1 berabere kalan MTG, rövanşta ev sahibi olma avantajını da kullanarak finale yükselmek istiyor. MTG son olarak 2013 yılında final oynarken bugün karşılaşacağı Yenicami’ye mağlup olmuştu.

Yenicami en fazla finale kalan ekiplerden

Yenicami ise son beş sezonda geçtiğimiz sezon hariç dört kez final oynayarak iki kez kupayı kazandı. Geçtiğimiz sezon 2’nci Tur’da Cihangir’e elenerek kupaya havlu atan Yenicami, skor ve seyirci avantajının rakibi MTG’de olduğu rövanş maçında finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Son olarak 2015-2016 sezonunda final oynayan ve Küçük Kaymaklı’ya kaybeden Yenicami, yarı finalde yer alan takımlar arasında 16 kez ile en fazla finale yükselen ekip konumunda.

Dayı ve Sezener düdük çalacak

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final rövanş mücadelelerinde karşılaşmaların tamamı 15.30’da başlayacak. Karşılaşmayı yönecek olan hakemler de açıklandı. Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanacak olan karşılaşmayı Fehim Dayı, Cihangir ile Küçük Kaymaklı arasında oynanacak olan mücadeleyi ise Mehmet Sezener yönetecek. Karşılaşmalarda ilk maçtaki skorların aynısı olursa, 15’er dakikalık uzatma devreleri oynanacak. Eşitlik bozulmazsa finale yükselecek olan ekipleri penaltı atışları belirleyecek.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Yarı Final Rövanş maçları

Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Yenicami (Fehim Dayı)

Cihangir Stadı: Cihangir – Küçük Kaymaklı (Mehmet Sezener)