“Takımın gidişatından memnunum”

Hüseyin KIRAL

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Muharrem Mertdin, ikinci devre hazırlıklarını YENİDÜZEN’e anlattı. Deneyimli teknik adam, yoğun bir tempoda idman yaptıklarını ve takımın şu andaki gidişatından memnun olduğunu söyledi.

Mertdin: “Çalışmalarımız verimli geçiyor”

Küçük Kaymaklı teknik patronu Merdin, kamp süresince günde çift idman yaptıklarını, ikinci devreye yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, sentetik sahada oynamalarının dezavantaj olmasına rağmen çalışmalardan memnun olduğunu aktardı. Geçtiğimiz gün Gençler Birliği’yle maç yaptıklarını ve bu maçı 3-0 kaybettiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmada sonuçtan çok takımın performansının önemli olduğunu dile getirdi. Mertdin, bu karşılaşmanın ikinci devresinde eskisinden daha güçlü ve daha iyi bir Kaymaklı olduğuna dikkat çekti.

“Yeni transferlerimiz takıma adapte oldu”

Muharrem Mertdin, ara transfer döneminde iyi oyuncular alarak kadrolarını güçlü duruma getirdiklerini, hedeflerini gerçekleştirmek için ilk devreden daha kaliteli bir kadroya ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Mertdin, yeni transferlerin takıma iyi adapte olduğunu söyledi. İki yabancı oyuncunun Gençler Birliği maçında denendiğini ancak, kendisini tatmin edecek kalitede olmadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, yapılacak iyi bir yabancı oyuncu transferiyle ikinci devrede mücadele edebileceklerinin altını çizdi.