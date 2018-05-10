Halit Dağ

Gençler Birliği teknik direktörü Bülent Aytaç, düşüncelerini YENİDÜZEN’e aktardı. Deneyimli teknik adam, gelecek hafta sonunda başlayacak olan Play out grubunda Yalova ile oynayacakları ilk maçı kazanarak, aradaki puan farkını 9’a yükseltmek istediklerini ifade etti.

Aytaç: “Avantajlı konumdayız”

Gençler Birliği teknik patronu Bülent Aytaç, yaptığı değerlendirmede normal sezonun son haftalarında gösterdiği performans ve aldığı sonuçlar neticesinde Play out Grubu’nda avantajlı konuma geldiklerini söyledi. Bülent Aytaç; “Normal sezonda son alınan 3 galibiyetle 9 puan avantajlı konuma getirdi. Play out Grubu’nda rakibimize 6 puan farkla başlıyoruz ve ilk maçımızı kazanarak rakibimize farkı 9 yaparak grubu bitirmek istiyoruz. Kazanamazsak kesinlikle kaybetmemek ve 6 puan farkı son 2 maça taşımak istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Oynamış olduğumuz son 4 maçımızda fiziksel ve moral olarak üst seviyelerdeyiz. Bunu da Play aut maçlarına yansıtacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Hak eden kazansın”

Gençler Birliği teknik patronu Aytaç, Süper Lig’e veda eden Ozanköy ve Yeni Boğaziçi takımlarına Birinci Lig’de başarılar diledi. 3’üncü takımın Play out maçları sonunda belli olacağını hatırlatan Bülent Aytaç, centilmenliğin ön planda olduğu ve hak edenin kazanacağı bir grup olmasını temenni etti.

“Büyük bir fedakârlık yaptık, katkı koyanlara teşekkür ederim”

Bülent Aytaç, görevde olduğu dönemden günümüze kadar gerek yönetimsel, gerekse sportif anlamda herkesin büyük bir fedakarlık yaptığını belirterek, herkese teşekkür etti. Deneyimli teknik adam, bu zor dönem de herkesin takımı sahiplendiğini de ifade etti. Aytaç; “Görevi devraldığımda hesap ve planları yaptık ve bugün itibariyle hepsi tutu diyebilirim. Bugüne gelene kadar büyük özveride bulunan ve benim takımın başına gelmem için bana çok güvenerek ısrar eden Mustafa kabasakal hocama ve Cem Kanat kardeşime, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun önderliğinde kurulan komisyona ve Larnakalılar Derneği’ne çok teşekkür ederim. Takım sahiplenmesi ve aidiyet duygusunu göstermek işte böyle bir durummuş ki Gençler Birliği’ni sahiplendiler. Oyuncuların maddi - manevi tüm ihtiyaçlarını karşılayan, biz teknik heyetin tüm plan ve programlarımızın uygulamasında yardımcı olan bu kardeşlerime de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Haftanın 6 günü oyuncularımızla birlikte olduk. Yönetim, oyuncular, hocalar olarak 4 kez antrenmanda 1 kez toplantıda 1 kez de maçta olmak üzere toplamda haftada 6 gün bir araya geldik. Herkes fedakârlık yaptı. Yaptıklarımızın meyvesini önümüzdeki günlerde toplayacağız” ifadelerini kullandı.



