Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF), geçtiğimiz yıllarda takımlara sınırlı sayıda da olsa Kıbrıslı Rum oyuncu transfer etme fırsatını vermesiyle takımlar Rum oyuncu modasını getirdi. 2014-2015 sezonundan itibaren uygulamaya konulan bu kararla birlikte şu ana kadar tam 6 Kıbrıslı Rum futbolcu Kıbrıs’ın kuzeyine transfer oldu.

İlk transfer olaylı oldu

Kararın 2014-2015 sezonunun hemen başında uygulamaya konulmasıyla ilk harekete geçen takım Değirmenlik olmuştu. O dönem Birinci Lig’de mücadele eden Değirmenlik, güneyden Demetris Vasiliou’yu transfer etti. Oyuncunun kuzeye transfer olmasıyla güneydeki bir grup Kıbrıslı Rum, oyuncunun yaşadığı sokağa saldırılarda bulunmuştu. O dönem yaşanan bu olaylar, Avrupa basınında da geniş yankı bulmuştu. Yaşanan olaylar karşısında susmayı tercih eden oyuncu, Değirmenlik formasını giyse de ilk devrenin sonlarında büyük sakatlık geçirerek sezonu kapatmıştı.

Değirmenlik birinci sırada

Kıbrıs’ın kuzeyine transfer olan Kıbrıslı Rum oyuncuların büyük bir bölümü Değirmenlik’te forma giydi. Değirmenlik, şu ana kadar kadrosunda tam 5 Kıbrıslı Rum oyuncu bulundurdu. Demetris Vasiliou, Argrys Cristofi, Stellios Kittos, Michails Michail ve Andreas Parpas bugüne kadar Değirmenlik’te forma giyen oyuncular oldu.

Ocak’ın kalesi Andreou’ya emanet

Sezon başında Güneyde araştırmalarda bulunan Süper Lig’in Girne ekibi Türk Ocağı, Matthaios Andreou’yu bulmuş ve oyuncuyu deneyerek kadrosuna katmıştı. Bu transfer, Rum transferleri içerisinde bugüne kadar ilk kez kaleci transferi oldu. Başarılı kaleci, sezon başından bu yana Ocak kalesinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Başarılı kaleci, sezon öncesinde YENİDÜZEN’e konuşarak uzun yıllar Türk Ocağı formasını giymek istediğini söylemişti.

En çok transferi Stellios Kittos yaptı

2014-2015 sezonunun ikinci devresinde Değirmenlik tarafından kuzeye getirilen başarılı stoper Stellos Kittos, Kıbrıslı Rum oyuncular arasında en çok transfer olan oyuncu oldu. O sezonun ikinci devresini Değirmenlik’te geçiren deneyimli oyuncu, geçen sezon Bostancı Bağcıl’a, bu sezon başında ise Lefke’ye transfer olmuştu. Kittos, şu anda Lefke formasını terletiyor.

Yalova da bu kervana katıldı

Süper Lig’in batı ekiplerinden Yalova, bonservisli transferin son gününde tanıdık bir Kıbrıslı Rum’a imza attırdı. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Görneç’te forma giyen başarılı savunma oyuncusu George Louca’yı renklerine bağladı. Oyuncu, ligin ikinci devresinde Yalova’nın başarısı için mücadele edecek.