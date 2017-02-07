Son yılların en iyisi

K-Pet Süper Lig’de 17’nci hafta geride kalırken Doğan Türk Birliği, şampiyon olduğu 2009 – 2010 sezonunun ardından en iyi performansı sergiliyor. Sezonların 17’nci haftaları baz alındığında Girne ekibi şampiyonluk sezonundan sonra en fazla puanı topladığı sezonu yaşıyor.

Yıllar sonra 30 puanın üstüne çıktı

Doğan Türk Birliği, üçlü averaj sonunda 2009 - 2010 sezonunu şampiyon tamamlarken o sezonun 17’nci haftasını 38 puan toplayarak tamamlamıştı. Ardından oynanan altı sezonda 30 puanın bir kez üstüne çıkabilen sarı lacivertliler, bu sezonun 17’nci haftasını 33 puanla geride bırakarak şampiyonluk sezonunun ardından en iyi performansın sergilemiş oldu.

Galibiyet sayısı arttı

Doğan, şampiyon olunan sezonun 17’nci haftasını 12 galibiyetle geride bırakmıştı. Hafta sonu Lefke deplasmanında galip gelerek rakibine bu sezonki ilk iç saha mağlubiyetini yaşatan Girne ekibi, toplamda 10 galibiyete yükseldi. Doğan Türk Birliği, son 6 sezonun 17’nci haftalarında 10 galibiyetin altında performanslar sergilemişti.

Kalede daha az gol gördüler

Doğan Türk Birliği, kalesinde gördüğü gol sayısında da iyi bir rakama ulaştı. Sarı lacivertliler 17 haftada kalesinde 16 gol görürken maç başına 1 gol ortalamanın altında bir ortalamaya sahip oldu. Bu rakam şampiyon olunan sezonla beraber toplamda son 7 sezonun da altında olarak kayıtlarda yer aldı. Doğan Türk Birliği son 7 sezon içerisinde en az mağlup olduğu 17’nci hafta performansına da sahip oldu. Doğan Türk Birliği’nin bu sezonla beraber 8 sezonluk 17’nci hafta performansları şöyle:

2016 – 17 Sezonu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

3. Doğan TB 17 10 3 4 29 16 13 33

2015 – 16 Sezonu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

7. Doğan TB 17 6 6 5 36 28 8 24

2014 – 15 Sezonu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

3. Doğan TB 17 9 2 6 29 25 4 29

2013 – 14 Sezonu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

4.Doğan TB 17 9 4 4 32 26 6 31

2012 – 13 Sezonu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

5. Doğan TB 17 7 4 6 23 25 -2 25

2011 – 12 Sezonu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

5. Doğan TB 17 8 3 6 37 33 4 27

2010 – 11 Sezonu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

5. Doğan TB 17 8 3 6 35 22 13 27

2009 – 10 Sezonu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

2. Doğan TB 17 12 2 3 52 19 33 38