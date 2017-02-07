Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de 17 haftalık süre sonunda 33 puanla 2’nci sırada bulunan Cihangir’in teknik patronu Toygar Davulcu, hem geride kalan Binatlı maçını, hem de hafta sonunda karşılaşacakları Mağusa Türk Gücü maçını YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Davulcu, ligin sonuna doğru maçların daha da zor hale geleceğini, ancak Cihangir olarak bu yolda emin adımlarla yürüyeceklerini ifade etti.

Davulcu: “Binatlı maçının kolay geçmeyeceğini biliyorduk”

Süper Lig’in 17’nci haftasında Binatlı’yı konuk eden Cihangir, maçın son dakikasında Nurettin’in kaydettiği golle bu zorlu maçtan 3 puanla sahadan ayrılmıştı. Bu maçı değerlendiren teknik direktör Toygar Davulcu, çok zor bir maçtan çıktıklarını ifade etti. Binatlı’nın kalitesine dikkat çeken Davulcu, rakiplerinin de son topa kadar mücadele ettiğini söyledi. Karşılaşma boyunca gol atamadıkları için saha içerisinde rehavete kapıldıklarını anlatan başarılı teknik adam, böylesi bir karşılaşmadan 3 puan çıkarttıkları için çok şanslı olduklarını dile getirdi. Trafik kazası yaşamadıkları için mutlu olduklarını kaydeden Davulcu, rakipleri Binatlı’ya da hem sahadaki mücadelesinden, hem de maçın centilmence tamamlanması için gösterdiği gayretten ötürü teşekkürlerini iletti.

“MTG son haftalarda önemli galibiyetler alıyor”

Süper Lig’in 18’inci haftasında Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak olan Cihangir’de bu maçın hazırlıkları başladı. Teknik direktör Toygar Davulcu, Binatlı maçının iyi veya kötü bir sonuçla geride kaldığını aktararak, önlerindeki ciddi bir sınav olan Mağusa Türk Gücü maçına kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. Davulcu, rakipleri MTG’nin ikinci devrenin başlamasıyla ciddi bir özgüvenle önemli galibiyetler aldığını hatırlatarak, hafta sonunda da galibiyet almak için mücadele vereceğine dikkat çekti.

“Kaliteli ve yüksek tempoda bir maç olacak”

Mağusa Türk Gücü’nün devre arasında kötü günler yaşadığını belirten Toygar Davulcu, rakiplerinin kötü günleri unuttuğunu, kaliteli ve yüksek tempoda bir maçın kendilerini beklediğini ifade etti. Sahanın sentetik olduğundan dolayı rakiplerinin büyük bir avantajı olduğunu hatırlatan başarılı teknik adam, hafta içinde çalışmalarını bu yönde yapacaklarını söyledi. Karşılaşma öncesinde bazı oyuncuların hafif sakatlığı olduğunun bilgisini veren tecrübeli teknik adam, hafta içerisinde yapılacak kontrollerle oyuncuları maça hazır hale getireceklerini sözlerine ekledi. Davulcu, hafta sonunda Canbulat Stadı’nda oynanacak olan Mağusa Türk Gücü – Cihangir maçının centilmence tamamlanmasını da temenni etti.