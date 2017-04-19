Şöhretler ‘Nefes’ olacak

Geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Nefes Demirpençe’ye bağışlanacak olan “Nefeslere Bir Nefes’te Biz Olalım” organizasyonu bugün Atatürk Stadı’nda yer alacak. Organizasyon çerçevesinde Türkiye’nin şöhretler karması ile Gönyeli Masterleri farkındalık maçı oynayacak. Organizasyonda ayrıca Yenicami ve Doğan Türk Birliği U14 takımlarının karşılaşması, Ziynet Sali konseri ve dans gösterisi olacak.

“Nefesler İçin Bir Nefes De Biz Olalım”

“Nefesler İçin Bir Nefes De Biz Olalım” aldı organizasyon çerçevesinde Türkiye’de bir dönem futbol oynayan önemli isimler Şöhretler Karması adı altında Gönyeli Masterleri ile bir karşılaşma oynayacak. Giray Bulak’ın antrenörlüğündeki karmada Hami Mandıralı, Orhan Kaynak, Tugay Kerimoğlu, Ahmet Dursun, Ali Eren, Hakan Ünsal, Musafa Kocabey, Ümit Karan, Sinan Engin, Erkan Engin, Cafer Aydın, Metin Uzun, Evren Nuri Turhan, Murat Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Kerem İnan, Orhun Uşak ve Rıdvan Dilmen yer alacak. Gönyeli Masterleri takımında ayrıca Başbakan Hüseyin Özgürgün de forma giyecek.

Program

Geliri yarı yarıya Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Nefes Demirpençe’ye bağışlanacak olan organizasyonda ayrıcak Yenicami ile Doğan Türk Birliği U14 takımlarının gösteri maçı olacak. Ziynet Sali’nin kısa konseri ve maskotların dans gösterisi de organizasyonda yer alacka. Bilet temini Deniz Plaza, Mardo, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin yanı sıra maç günü stattan alınabilecek. Saat 18.00’de U14 maçı ile başlayacak etkinlikte, 18.40’ta Ziynet Sali konseri, 19.00’da formalı karakterlerin dans gösterisi ve şöhretler maçı oynanacak.