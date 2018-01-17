“Sıkıntılı günler geride kaldı”

Hüseyin KIRAL

Gençler Birliği’nde yaşanan maddi sıkıntı sonrası alınan radikal kararlarla beraber göreve getirilen Serhat Ertürk yönetiminde ikinci yarıya hazırlanan İskele ekibi, Acapulco Hotel’de gerçekleştirdiği kamp çalışmasının yanı sıra giden oyuncuların yerini doldurmaya çalışıyor. Takımı daha önce de çalıştıran ve yeniden göreve gelen Ertürk yaptığı açıklamada, “Takımda yapılan revizyonla sıkıntılı günlerin geride kaldığını biliyorum. Bu günden sonra önümüze bakarak önce ligde kalmak, sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” dedi.

Ertürk, “Bir yabancı, bir de yerli orta saha oyuncusu arayışımız sürüyor”

Cuma gününe kadar Acapulco Hotel’de kampın devam edeceğini söyleyen Gençler Birliği Teknik Direktörü Serhat Ertürk, ikinci yarı için yapılan çalışmalarının çok iyi ve güzel geçtiğini, şu ana kadar Merit Alsancak Yeşilova ve Lapta takımları ile de birer hazırlık maçı yaptıklarını, bu maçlarda ortaya konulan performanstan son derece mutlu olduğunu söyledi. Takımın ideal on birinden altı oyuncunun ayrıldığını ve bu giden oyuncuların yerlerinin doldurulması için var gücü ile çalışıldığını belirten Ertürk, A2 takımından altı oyuncuyu idmanlara çıkardığını ve bu oyunculardan üç tanesinin A takımda kalacağını söyledi. Serhat Ertürk yaptığı açıklamada, kampın son günü olan Cuma gününe kadar orta sahaya bir yabancı, bir de yerli oyuncuyu mutlaka alacaklarını ifade etti.

“Öncelikli hedef ligde tutunabilmek”

Bugün Merit Alsancak Yeşilova ile Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda bir kez daha karşı karşıya gelecek olan Gençler Birliği’nde teknik direktör Serhat Ertürk, “Umarım bu maçta aradığımız yabancı oyuncuyu buluruz” dedi. Kamp dönüşünün ardından hemen bir gün sonra Kaya Mehmetçik takımı ile Mehmetçik’te Tahsin Mertekçi Kupası birinci tur maçına çıkacaklarını hatırlatan Ertürk, “Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Ancak kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu nedenle Kaya Mehmetçik maçında alınacak bir galibiyet, lig öncesi iyi bir moral bulmamızı sağlayacak” dedi.