“Serinin ilk maçı olsun”

K-Pet Süper Lig’in ikinci haftasında Gençler Birliği’ni ağırlayacak olan Yenicami, hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek. İlk haftada iki farklı geriye düştüğü Mağusa Türk Gücü maçından 2-2’lik skorla ayrılan siyah beyazlılarda hedef bu hafta oynayacağı G.Birliği maçında galip gelerek galibiyet serisine başlamak.

Devecioğlu: “Değerli bir puan aldık”

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, Mağusa Türk Gücü karşılaşmasını değerlendirerek “Sezonun en zor deplasmanından mağlup olmadan ayrılmak bizim için önemliydi” dedi. “Geriye düştüğümüz bir maçı geri çevirerek elde ettiğimiz bir puan bizim için oldukça değerli bir puandır” diyen Devecioğlu, “Kazanıp, kaybedebilirdik de. İlk yarı onlar, ikinci yarıda biz oyuna ağırlığımızı koyduk. Önemli bir deplasmanı geride bıraktık. İkili averaj durumunda bu gollü beraberlik lehimize olabilir diye düşünüyorum” dedi.

“Kazanıp galibiyet serisini başlatmak istiyoruz”

Cumartesi günü konuk edecekleri Gençler Birliği maçı ile ilgili de konuşan Devecioğlu, rakiplerini hazırlık dönemi içerisinde görme fırsatı yakaladığını, genç, dinamik, koşan, istekli ve motivasyonu üst seviyede bir takım olduklarını belirtti. “Rakibimizin zaaflarının yanı sıra güçlü yönlerini de biliyoruz” diyen genç teknik adam “Hafta boyunca kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Kazanıp galibiyet serisini başlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Emin’in durumu

Bu sezon savunmanın ortasında görev yapan ve Mağusa Türk Gücü maçında yaşadığı sakatlık nedeni ile maça devam edemeyen Emin Atabek’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Emin’i maça yetiştirmeye çalışan siyah beyazlılar, oyuncunun oynayıp oynamayacağına maç günü yapacağı kontroller sonucunda karar verecek.