“Şampiyonluk hedefiyle yola çıktık”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de bu sezon iddialı bir kadro kuran ve şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından gösterilmesi beklenen Mağusa Türk Gücü’nde teknik direktör Ali Oraloğlu, çalışmaların son durumunu YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Deneyimli teknik adam yaptığı değerlendirmede çalışmaların son derece iyi gittiğini belirterek, herkesin ilk günden itibaren şampiyonluk hedefine kenetlendiğini ifade etti.

Oraloğlu: “Şu anda her şey yolunda…”

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların son derece iyi gittiğini söyledi. Her şeyin yolunda olduğunu belirten deneyimli teknik adam, sezonun uzun bir maraton olduğunu, bu uzun maratonun ne kadar zorlu geçeceğini bildiklerini ve ilk günden itibaren şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti. Çalışmaların yoğun geçtiğini de aktaran Oraloğlu, haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını sözlerine ekledi.

“Obide geldi, Peter yarın gelecek”

Ali Oraloğlu, yabancı oyuncuları Obide’nin dün akşamüzeri ülkemize geldiğini, bugünkü antrenmanda yer alacağını söyledi. Binatlı’dan transfer ettikleri Peter’in ise bugün ülkemize geleceğini aktaran tecrübeli teknik adam, Peter’in de takımla birlikte çalışmalara yarın katılacağının bilgisini verdi.

“Şu an için transfer düşünmüyoruz”

Mağusa Türk Gücü teknik patronu Oraloğlu, kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro kurduklarını hatırlatarak, şu an için başka transfer düşünmediklerini dile getirdi. Mağusa Türk Gücü transfer sezonunun başlamasıyla, Şenol Şöför, Peter, Uğur Naci Gök, Yusuf Yontar, Ufuk Şimşek, Mehmet Erol, Orhan Kalaycı gibi isimlere imza attırmış, gücüne güç katmıştı.

“Kampımız, 12 Ağustos’ta başlıyor”

Ali Oraloğlu, yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarının aynı yoğunlukla süreceğini de ifade etti. Hazırlık maçlarına Cumartesi günü Göçmenköy Sahası’nda Gençlik Gücü ile yapacakları maçla başlayacaklarını aktaran deneyimli teknik adam, Yurtdışı kampının da 12 Ağustos Pazar günü başlayacağını sözlerine ekledi. Mağusa Türk Gücü kafilesi, 12 Ağustos Pazar günü, yurtdışı kampı için Bolu’ya gidecek.