Sakatlıklar peşini bırakmadı

Recep ÖZKAMALI

Denizli’nin bu sezonki flaş transferi Hüseyin Küsbeci’nin sakatlıklar peşini bırakmıyor. Sezon başından bu yana hiçbir maça tam randımanla çıkamamasına rağmen gol krallığında dokuz golle başı çeken Küsbeci yine sakatlandı. Son hazırlık maçında arka adalesi çeken golcü oyuncu takımına istenen katkıyı verememenin üzüntüsünü yaşıyor. Denizli’ye gelmekle hayatında yeni bir sayfa açıldığını belirten Küsbeci, kendisini çok sıcak bir aile ortamı içerisinde hissettiğini ve bu camiada şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Şampiyonluk maçı gözüyle bakılan Karşıyaka maçında oynamama ihtimali olan tecrübeli oyuncuyu yakın markaja alan kulübün tecrübeli yöneticisi Nazım Ced onu moral motivasyon ve fiziki olarak maça hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.