Ruso’da Doğan şov: 0-4

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu***, Hakan Ünal**, Mehmet Ekşici**

K.KAYMAKLI: Süleyman Langer*, Çağrı Kıral* (Dk.68 Bilal*), Mehmet Kaygısız*, Bahadır Göçben*, Azat Tip*, Martins*, Mete Sağır* (Dk.64 M. Yaşınses*), Victor* (Dk.64 Musa*), Remzi Betmezoğlu*, Doğukan Demirman*, Bayram Anday*

DOĞAN TB: Ozan Mercan**, Hasan Kanlı**, Koral Saymaz**, Ahmet Çağer**, Ahmet Sönmez***, Quadri Raheem*** (Dk.70 A. Saygı**), Quincy Osei***, Salih Güvensoy***, Aydın Aygın*** (Dk.89 Tunahan), Selim Saygı*** (Dk.78 A. Coşkun*), Kenan Oshan***

KIRMIZI KART: Dk.82 Hasan Kanlı (DTB)

GOLLER: Dk.40 Osei, Dk.44 Aydın, Dk.59 Kenan, Dk.82 Salih Güvensoy (DTB)

K-Pet Süper Lig’in 15’inci hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti. Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 4-0’lık skorla Doğan Türk Birliği oldu. Girne ekibinin galibiyet gollerini 40’ıncı dakikada Osei, 44’te Aydın Aygın, 59’da Kenan Oshan ve 82’de Salih Güvensoy filelerle buluşturdu. Bu sonuçla Doğan Türk Birliği 26 puana yükselerek ilk yarıyı 5’inci sırada tamamlarken 20 puanda kalan K.Kaymaklı devre arasına 8’inci sırada girdi.

Önemli anlar

Dk.12: Gelişen K.Kaymaklı atağında rakip defanstan seken topla buluşan Mete müsait poisyonda kaleci ile karşı karşıya sert vururken kaleci Ozan topu güzel çıkardı.

Dk.40: Hasan Kanlı’nın ortasında Ahmet Sönmez kafa ile vururken direkten dönen topu Osei tamamladı: 0-1

Dk.44: Kenan’ın ceza alanı içerisine yerden ortasında arka direkte Aydın tamamlayarak farkı ikiye çıkardı: 0-2

Dk.59: K.Kaymaklı defansında Azat’ın büyük hatasında topla buluşan Kenan skoru 3-0’a taşıdı ve takımını oldukça rahatlattı.

Dk.66: Doğan Türk Birliği atağında Salih Güvensoy topu boş kaleye atamadı.

Dk.82: Ceza alanı içerisinde Selim topla buluşarak Salih Güvensoy’a kesti. O da topu filelerle buluşturdu ve maçın skorunu tayin etti: 0-4