“Puan çıkarmak bizim için çok önemli”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in Girne ekiplerinden Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı siyahlı ekibin teknik patronu Derviş Kolcu, bu karşılaşmanın zor geçeceğine vurgu yaparak, Küçük Kaymaklı karşısında puan almalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kolcu: “Seri yakalamamız lazım”

Türk Ocağı teknik direktörü Derviş Kolcu, iki hafta önce GAÜ Çetinkaya maçında kritik bir galibiyet aldıklarını ancak, geçtiğimiz hafta Merit Alsancak Yeşilova karşısında aldıkları mağlubiyetle birlikte bu galibiyetin anlam kazanamadığını aktardı. Gelinen bu noktada galibiyetleri seri haline getirmenin önemine dikkat çeken genç teknik adam, Küçük Kaymaklı maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

“Zor bir süreç bizi bekliyor”

Kolcu, ligin bitimine kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, sıkıntı yaşamamak için kalan bu sürede mümkün olabilecek az puan kaybetmeleri gerektiğini söyledi. Kolcu; “Ligin bitimine kısa bir süre kaldı. Kalan bu kısa sürede mümkün olabileceği kadar az puan kaybı yaşamak istiyoruz. Önümüzde çok zor bir Küçük Kaymaklı maçı var, onun ardından şampiyonluk parolası olan Doğan Türk Birliği maçına çıkacağız. Oldukça zor bir süreç bizi bekliyor. Hedefimiz, galibiyetleri seri haline getirip ligde rahat bir konuma gelmektir. Bunun için çalışıyoruz. Günün sonunda bu konuda başarılı olacağız” dedi.

“K.Kaymaklı’nın ne kadar zor bir rakip olduğunu anlatmaya gerek yok”

Derviş Kolcu, Pazar günü oynayacakları Küçük Kaymaklı maçını da yorumlayarak, bu zorlu maçtan puan çıkarmaları gerektiğinin altını çizdi. Derviş Kolcu; “Bu haftaki rakibimiz Küçük Kaymaklı. Küçük Kaymaklı’nın ne kadar zor bir rakip olduğunu anlatmaya gerek yok. Hem ligde, hem de kupada mücadele etmeleri bizim açımızdan büyük avantaj. Hafta içinde Cihangir ile oynadıkları kupa maçında büyük bir efor sarf ettikleri bir gerçek. Bunun yanında karşımızda kaliteli bir ekip alacağını da unutmamalıyız. Zor bir maç olacak. Bu karşılaşmada puan çıkarmak bizim için önemli olacaktır. Maç öncesinde tek eksiğimiz Mustafa Avcı’dır. Tüm planlarımız, maçta puan çıkarma yönünde olacaktır” şeklinde konuştu.

Türk Ocağı’nın kalan 7 maçı şu şekilde;

Küçük Kaymaklı

Doğan Türk Birliği (D)

Ozanköy

Yeni Boğaziçi (D)

Binatlı

Yalova (D)

Yenicami