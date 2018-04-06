Potada final zamanı

GÜVEN: “KOLAY OLMAYACAK”... Koopspor antrenörü Emrah Güven: “Kolay bir maç olmayacak. Bu tip finallere alışkın bir takım olarak ciddi oynayıp, iyi müdafa yapıp, hücumda akıllı oynayarak kadro kalitemizi sahaya yansıtmak istiyoruz” MEVLİT: “İNANIYORUZ”... Mapfre antrenörü Orhun Mevlit: “Rakibimize saygı duyuyoruz. Son 25 yılda ülke basketboluna damga vurmuş, finallerin takımı. 40 dakika mücadele ettiğimizde ölmeyeceğimizi biliyoruz. Ekstra mücadele edeceğiz. İnanıyoruz”

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda final karşılaşması bu akşam oynanacak. Mapfree ile Koopspor arasında oynanacak olan final karşılaşması Güzelyurt Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Kupa finalinde yer alacak olan Mapfree kupanın ilk turunda zoru başararak güçlü rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni iki uzatma periyodu sonunda 101-97’lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Mapfree bu turda Girne Amerikan Üniversitesi’ni 56-45’lik skorla geçerek adını finale yazdırdı. Koopspor ise ilk turda Girne Üniversitesi’ni 86-70’lik skorla geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 81-75 yenen Koop, finalde Mapfree’nin rakibi oldu.

Güven: “Kolay bir maç olmayacak”

Koopspor antrenörü Emrah Güven, karşılaşma ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Final maçının kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum” dedi. Federasyon Kupası’nda hem Girne Üniversitesi hem de Lefke Avrupa Üniversitesi’ni eledikten sonra finale yükseldiklerini, kura çekimi yapıldığında final yolunun zorlu olacağını bildiklerini belirten Güven, “Mapfree ile oynayacağımız karşılaşma kolay olmayacak” açıklamasını yaptı. Rakiplerinden kadro olarak daha iyi olmalarına karşılık Mapfree takımının arzulu ve tutkulu oyunculara sahip olduğunu belirten Güven, “Her maçı aynı heyecan ve şevkle oynuyorlar. O yüzden biz de bu tip finallere alışkın bir takım olarak ciddi oynayıp, iyi müdafa yapıp, hücumda akıllı oynayarak kadro kalitemizi sahaya yansıtmak istiyoruz” açıklamasını yaptı. Koopspor’da sakatlığı bulunan Kemal Taşçı karşılaşmada görev yapamayacak.

Mevlit: “İnanıyoruz”

Final karşılaşmasını değerlendiren Mapfree antrenörü Orhun Mevlit, rakiplerine saygı duyduklarını belirtti. Son 25 yılda ülke basketboluna damgasını vuran bir ekip olarak Koopspor’u nitelendiren Mevlit, “Bütçe olarak bizden kat kat üzerimizde, finallerin takımı ile karşılaşacağız. Buna saygı duyuyoruz. Kısıtlı imkanlarla bu mücadelenin içerisine girdik. Biliyoruz ki bu ülkede gerek basın gerek başka kesimlerin dikkatlerini çekmek için sporda doğrudan çok başarı yakalamak lazım. Basketbol önümüzdeki yıl yapılanırken yeniden sorgulanmasına biz Mapfree olarak çok ciddi bir nokta koyduğumuzu düşünüyorum” dedi. Gerek kendilerinin gerekse GAÜ’nün dört ciddi bütçeye sahip olan takımlar arasında maçlar kazanması, Play-off’a kalması ve kupada final oynamasının önemli bir iş olduğunu belirten Mevlit, “Hedeflediğimiz noktada mıyız? Evet. Bunun rahatlığı olacak ama salonda kupayı gördüğümüz anı motivasyona çevireceğiz. İnanıyoruz. 40 dakika mücadele ettiğimizde ölmeyeceğimizi biliyoruz. Ekstra mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı. Mevlit, Güzelyurtlu sporseverlerin karşılaşmaya ilgi göstereceğine inandığını sözlerine ekledi.



