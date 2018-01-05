Potada dördüncü randevu

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 4’üncü hafta mücadelesi bugün ve yarın oynanacak. Ligde bugün Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) LAÜ Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. LAÜ ligde oynadığı 3 karşılaşmada bir galibiyet alırken, iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. GAÜ’nün ise henüz ligde galibiyeti bulunmuyor. Gecenin bir diğer karşılaşmasında Girne Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile saat 20.00’de karşılaşacak. Maç RA25 Spor Salonu’nda yer alacak. Ligde 4’üncü hafta yarın oynanacak Koopspor – Mapfree maçı ile tamamlanacak. Necati Taşkın Spor Salonu’nda yer alacak karşılaşma 17.00’de başlayacak.

Bugün

LAÜ Spor Salonu: LAÜ – GAÜ (19.00)

RA 25 Spor Salonu: Girne Üniversitesi – YDÜ (20.00)

Yarın

Necati Taşkın Spor Salonu: Koop – Mapfree (17.00)