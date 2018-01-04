Ozanköy’de arayışlar sürüyor

Hüseyin KIRAL

10 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Ozanköy, sezon içinde yaşadığı yönetim sıkıntılarından dolayı bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. Kulüp başkanı Sami Otçuoğlu’nun sezon başında başkanlıktan ayrılması, ardından başkan olan Ali Piro’nun destek bulmayarak dokuz hafta sonunda istifası ile yeniden başkan olan Sami Otçuoğlu ile yola devam kararı alınmıştı. İlk yarının tamamlanmasına iki hafta kala teknik direktör Seran Kaşif’in de istifası göreve gelen teknik direktör Süleyman Göksu ikinci yarı hazırlıklarına bugün başlıyor. Takımın başında çıktığı iki maçtan sadece bir puan alan Süleyman Göksu, yaptığı açıklamada, çok dar bir kadro ile ligde mücadele ettiklerini, bununla birlikte yabancı oyuncularla ilgili olarak sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Göksu, “İlk devrenin tamamlanmasına iki hafta kala takımı çalıştırmaya başladım. Özellikle çok dar bir kadroya sahibiz ve ilk hedef bu dar kadroyu yapacağımız transferlerle genişletip lige tutunmaktır” dedi.

Göksu: “Ertaç Taşkıran’ın durumu yönetimin çözeceği bir konu”

Bugünden itibaren takımı ikinci yarıya hazırlamak için çalışmalarına kendi tesislerinde başlayacak olan Ozanköy’de Teknik Direktör Süleyman Göksu, “İlk önce takım kadrosunu güçlendirmemiz için yabancı oyuncu arayışlarımız devam ediyor. Bununla birlikte takımdan ayrılmak isteyen bazı oyuncular olduğunu biliyorum, bu nedenle bu oyuncularımızın yerini doldurmak için bizim de en az 4-5 yerli oyuncu transfer etmemiz gerekiyor” dedi. Süleyman Göksu, “Ertaç Taşkıran ile yıllardan beridir dostluğumuz sürüyor. Onunla birlikte olmak, onun gibi bir golcüyü takımımda görmek benim için büyük onurdur. Ancak bu konu tamamen yönetimin konusudur” dedi. Yabancı oyuncu olarak ellerinde bir tek Gaius Naimke’nin kaldığını belirten Göksu, “Gerek içeriden, gerek dışarıdan mutlaka iki iyi yabancı takıma takviye yapılacak” dedi.