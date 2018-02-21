“Ozanköy maçı yeni bir başlangıç olabilir”

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü forması giyen Ali Akbulut, ligde bu hafta karşılaşacakları Ozanköy ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

“Son dönemde istediğimiz neticeleri alamadık” diyen Ali Akbulut, “Ozanköy maçı yeni bir başlangıç maçı olabilir” şeklinde konuştu. Akbulut “Son haftalarda aldığımız kötü sonuçlar

gerek bizi, gerekse tüm Gençlik Gücü camiasını üzmüştür. Bu kırılgan yapımızdan uzaklaşmak için deyim yerinde ise 6 puanlık Ozanköy maçını saha ve seyirci avantajımızı kullanarak kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Akbulut: “Takım olarak maçın ciddiyetinin farkındayız”

Ozanköy maçından sonra sırası ile Gençler Birliği ve Yeni Boğaziçi ile karşılaşacaklarını belirten Akbulut, “Ligin alt sıralarından kurtulmak için takım olarak maçları tek tek düşündüklerini ifade etti. Ali, “Ozanköy maçı bizim için serinin başlangıcı olabilir, takım olarak maçın ciddiyetinin farkındayız” dedi. Ali son olarak maçları kazanıp Play out bölgesinden çıkmak istediklerinide sözlerine ekledi.