Ocak seri peşinde

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de son iki maçını kazanan Türk Ocağı, konuk olacağı Gençler Birliği’ni de mağlup ederek seri yakalamak istiyor. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Ocağı Teknik Direktörü Derviş Kolcu, “İkinci devre için önümüzde çok kısa bir zaman olduğunu biliyordum ve bu kısa zaman dilimi içerisinde mental olarak yorgun bir takımı hazırlamak zorundaydım. Çok iyi hazırlık döneminin ardından, ikinci devreye mağlubiyetle başlasak da ortaya koyduğumuz oyundan son derece memnundum. Bunu da son iki hafta da gördük” dedi.

Kolcu: “yerli transferlerim, nokta transferler oldu”

“Takımın başına geldiğim zaman gitmek isteyen oyuncular vardı ve bu oyuncuların tümü de takımdan ayrıldı” açıklamasını yapan Derviş Kolcu, “Bunların yanında bir de Peter’in transferi bizim planlarımızı tamamen bozdu. Bizler de yerli oyuncu transferine yönelip önce gol yollarındaki sorunu ortadan kaldırmak için ısrarla Küçük Kaymaklı’dan Remiz’yi, orta alandaki dinamizmi sağlamak içinde Gençlik Gücü’nden Hascan’ı takıma katarak çalışmaya koyulduk” dedi.” İlerleyen haftalarda gördük ki, bu yaptığımız transferler nokta transferler oldu” diyen Kolcu, “Peter’in yerine üçüncü yabancı oyuncu olarak da Beşiktaş’ın eski yıldızlarından Eneramo’yu ekleyince takım olduk” dedi. Kolcu, “Eneramo ile saha içerisinde daha uyum sorunu yaşıyor olsak da, maç yaptıkça bu durumun ortadan kalkacağına inanıyorum” dedi.

“Seri yakalamak istiyorsak G.Birliği maçını kazanmalıyız”

Kupa maçı ile birlikte takımın başında dört karşılaşmaya çıktığının söyleyen Derviş Kolcu, “Biri kupada olmak üzere Cihangir ile yaptığım iki maçı kaybettim, ancak Gençlik Gücü ve Mağusa Türk Gücü maçlarını arka arkaya kazanarak moral ve motivasyon anlamında büyük kazanç elde ettik ve özgüvenimiz yerine geldi” dedi. Pazar günü ligin zorlu deplasman maçlarından biri olan İskele Cumhuriyet Stadı’nda Gençler Birliği ile karşılaşacaklarını belirten Derviş Kolcu, “Gençler Birliği sorun yaşıyor görünebilir ancak bu sorunlar Cihangir maçında da vardı ve bu takımın Cihangir karşısında neler başardığını hep birlikte gördük” dedi. G.Birliği karşısında işlerinin çok zor olduğunun altını çizen Kolcu, “Maçı kazandığımız takdirde G.Gücü ve MTG maçları değer bulacak” dedi. Kolcu, “Umarım önce G.Birliği, arkasına Baf Ülkü Yurdu ve Lefke maçlarından da elde edeceğimiz galibiyetlerle bu galibiyetleri seriye bağlamış oluruz” dedi.